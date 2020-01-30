Чому Зеленського так лякають Чорновіл і Поярков

Силовики кинулися розслідувати справи проти «хуліганки» Тетяни Чорновіл і епатажного художника Сергія Пояркова, залучаючи до них абсолютно зайве увагу, але паяци зараз у владі, і конкуренції вони не потерплять



Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради VIII скликання Тетяни Чорновіл. Досудове розслідування ведеться з-за того, що Чорновіл через колючий дріт пробралася на територію ДБР, де проходив брифінг першого заступника голови бюро Олександра Бабікова, і під час виступу силовика спробувала кинути в нього мобільний телефон. Звичайно,зробила вона це не просто так, а щоб викрити високого чиновника, влаштувавши при цьому шоу.







Справа в тому, що Бабіков, толком не почавши працювати, вже «прославився» тим, що захищав у судах екс-президента Віктора Януковича, причому, заперечуючи цей факт, погіршила своє становище — небайдужі громадяни виклали підтверджують цю пікантну подробицю біографії Бабікова документи.



За словами Чорновіл, невідомі у чорній уніформі виштовхали її з приміщення і застосували силу до неї, а також до нардепу ІХ скликання від «Євросолідарності» Марії Іонової, «якимось бійцівським прийомом» пошкодивши ногу Чорновіл. В результаті дії екс-нардепа в бюро кваліфікують за ч. 3 ст . 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.



Подію в ГБР — тільки одне з подібних подій, що трапилися з опозиціонерами або просто з незадоволеними владою відомими українцями. Як ми пам’ятаємо, в жовтні минулого року нардеп від ЄС Софія Федина опублікувала в «Фейсбуці» спільне відео з волонтером Марусею Звиробий. У ньому жінки критикують з використанням ненормативної лексики візит президента Зеленського Золоте Луганської області та його зустріч з добровольцями.



«Ти там частіше їдь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве», — говорить на відео Звиробий, звертаючись до Зеленському. «Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріл», — продовжила її слова Софія Федина. Практично відразу після виходу ролика «слуга народу» Олександр Качура подав заяву в ГБР і ГПУ про можливе скоєння злочину депутатом Ради Софією Федыной і її подругою-волонтером із-за їх висловлювань про главу держави Володимира Зеленском.



В ГБР кваліфікували дії жінок за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі за погрозу вбивством, заподіяння шкоди здоров’ю, знищення або пошкодження майна, а також викрадення або позбавлення волі щодо президента України.



Практично ідентичні звинувачення СБУ висунула відомому ведучому і художнику Сергію Пояркову, який, на думку слідчих, не тільки ображав, але і погрожував вбивством президенту Володимиру Зеленському.







«Ви пам’ятаєте цю справу, коли на відео Зеленського збиває КамАЗ? Ви знаєте, хто це розслідує? Не повірите — поліція. Моя справа — та ж стаття, віддали розслідувати Баканову. Тобто ніхто, крім нього, не погодився брати цю маячню. Я обов’язково буду вас інформувати», — заявив Поярков.



Поярков не раз критикував президента. «Ми обрали невоспитанное зелене *мо. І нам з вами його виховувати. Якщо не будете виконувати мою команду — там все написано! Ви — моя прислуга! Я вас буду пороти на стайні різками, якщо ви, падли, не будете мене слухатися. Всі зрозуміли? А ну швидко побігли виконувати!» — закричав телеведучий, нібито звертаючись до команди президента.







У середу, 29 січня, відбулося перше засідання суду по справі, в результаті Пояркова відпустили під особисте зобов’язання.



Важко не помітити, що всі перераховані вище випадки укладаються в цілком певну картину. Нинішня влада, схоже, цілком свідомо і системно переслідує тих, хто намагається не просто критикувати Зеленського, а висміювати його. Причому більшість переслідуваних за погрози президенту можна з більшою або меншою часткою умовності назвати якщо не політичними клоунами, то такими собі суспільно-політичними фриками. При всій повазі до Пояркову і Чорновіл важко не погодитися, що вони завжди вели себе підкреслено екстравагантно. А що стосується Федыны і Звиробий, яких зовсім вже фриками не назвеш, то їх знаменита запис «з погрозами Зеленському» — теж відверте провокаційне дивацтво.



У цей же ряд можна віднести і, як пишуть у пресі, «професійного політичного клоуна» Олега Ляшка, який також перебуває під слідством після показової сутички з нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом.



При цьому особливо примітно те, що більшість фігурантів цього списку переслідують в кримінальному порядку за жарти. Адже всі чудово розуміють, що і Федина, і Звиробий, і Поярков в першу чергу висміювали Зеленського. Можливо, подібний спосіб політичної сатири і сумнівний з точки зору естетики чи навіть з точки зору гумору, але ніяких реальних погроз там, звичайно, не було.



Чому ж у Зеленського так жорстко і болісно реагують на подібну критику, коли будь-кому зрозуміло, що на політичних та навколополітичних фріків правильніше просто не реагувати?



Відповідь на це питання криється в комедійному минулому Зеленського. Нинішній президент, хоч і зобов’язаний своєму успіху на виборах політичним жарти на межі фолу, помітно комплексує через те, що багато хто до цих пір не сприймають його серйозно і раніше вважають президента клоуном. Звідси і пацанське «я не лох», і пафосні епітети на кшталт «одного з найвидатніших лідерів сучасності», і особлива гордість від попадання на обкладинку The Time. Звідси ж і така хвороблива реакція на высмеивателей, адже вони не просто критикують президента, вони його десакрализируют, повертаючи в кавээновское минуле.



А хто, якщо не Зеленський, знає справжню ціну політичній клоунаді, адже він став президентом не лише тому, що «простий і чесний хлопець», але й тому, що старанно висміював Петра Порошенка та інших політичних лідерів, не цураючись відвертих знущань. І тепер йому має бути особливо прикро і неприємно, коли йому відповідають тією ж монетою. Так що не дивно, що Зеленський боїться жартів про себе більше, ніж Віктор Янукович.



Ось тільки сприймаючи політичну клоунаду всерйоз і оголошуючи їй кримінальну війну, від способу клоуна позбутися ніяк не вийде.

https://newsua.one/news/pochemu-zelenskogo-tak-pugayut-chernovol-i-poyarkov.html