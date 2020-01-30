«Доступні кредити» від Зеленського. Чому вони не схожі на допомогу малому бізнесу

В Україні запущена програма підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Начебто і президент виконав передвиборчу обіцянку, і уряду є за що звітувати. Тільки бізнесу знову дістався фантик замість цукерки

Фото: Офіс президента

Піар Зеленського і мрії Мілованова

Допомога малому бізнесу і самозайнятих, та сама писана торба, з якою носиться будь-який кандидат в президенти. Володимир Зеленський не став винятком — він обіцяв створити в Україні середній клас і зробити його своєю опорою. Спроби виконати обіцянки почалися в кінці минулого року, коли глава держави анонсував програму «Повертайся і залишайся», яка повинна, за задумом, стати якорем для сидять на валізах і хорошим стимулом для повернутися вже виїхали українців.

Уряд ухопився за можливість, використовуючи президентський авторитет, вирішити одну з головних проблем українського підприємництва — до вітчизняної банківської системи частка кредитів підприємствам малого і середнього бізнесу (МСБ) в загальному портфелі кредитування найнижча в Європі, всього близько 10%. Тоді як у наших західних сусідів — від 50 до 70%.

11 грудня на засіданні уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в 2020 р. під програму буде виділено 5 млрд грн. 21 січня Володимир Зеленський підписав закон №2589, який передбачає виділення 2 млрд грн під дану програму. Це не обіцяні 5 млрд, але проблеми тут немає, інші гроші протягом року можна буде акумулювати за допомогою окремих законів.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» передбачає видачу позик у розмірі до 1,5 млн грн (понад $60 тис.) терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця, під 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але з можливістю знизити її на 0,5% за кожного нового працівника, хоча тут явно має бути обмеження, інакше, найнявши 14 працівників, можна претендувати на нульовий відсоток), і під 9% річних — для працюючого бізнесу з виручкою 25-50 млн грн. При цьому підприємець — учасник програми повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

За свіжим оцінками Міністерства фінансів, взяти участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» у 2020 р. зможуть близько 50 тис. позичальників.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів з 1 лютого. За словами Олексія Гончарука, «програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном».

У свою чергу міністр економіки Тимофій Милованов прокоментував програму «Доступні кредити 5-7-9%» 28 січня на своїй сторінці в Facebook.

За його розрахунками, в перший рік (короткострокова мета) малому бізнесу буде видано 50 тис. кредитів, завдяки чому в країні з’явиться приблизно 90 тис. нових робочих місць. Серед результатів, за Мілованову, додаткові 2 млрд грн внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме у сферу мікробізнесу. І вже у 2020 р. ми повинні побачити зниження процентної ставки по кредитах з нинішніх 18-40% до 12-17%.

Довгострокові цілі — за 5 років сума виданих позик за програмою складе 30 млрд грн. І ще 8 млрд грн надійдуть у малий бізнес як внутрішніх інвестицій.

Реальне життя

Спробуємо приміряти урядові розрахунки до реального життя. За п’ять років видадуть кредитів на 30 млрд грн. За рік — це в середньому 6 млрд грн, хоча саме на перший рік Кабмін пообіцяв 5 млрд грн. Милованов розраховує в 2020-му видати 50 тис. кредитів. Це складе в середньому 100 тис. грн на позичальника. Плюс не менше 20% повинен вкласти отримує кредит бізнесмен. Отримуємо 120 тис. грн — це $4852 на момент написання статті.

На практиці — якщо виходити з таких сум — це допомога навіть не малому бізнесу, а мікробізнесу, то є самозайнятою людям.

На 120 тис. грн запустити бізнес вкрай складно. Можна, звичайно: у автора цих рядків є знайомий, який займається вантажоперевезеннями в Києві. Ще на початку 2018-го він зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП), купив за $2000 вантажівка «ГАЗель 2705», за $2100 фургон Ford Transit, ще близько $700 вклав у рекламу в інтернеті, сам за кермом, для другої машини найняв водія… Так і крутиться: возить по місту меблі, будматеріали, розвозить товари по ятках і дрібним магазинчикам. Бізнес живе, цілком себе окупає, але проблема в тому, що його вкрай складно масштабувати. Нові машини, нові співробітники — це потребуватиме не тільки прямих витрат, але і перебудови структури бізнесу, вкладень в маркетинг і т. д. А значить витрати зростуть стрибкоподібно.

«Так, можна який-небудь домогосподарці, якщо вона вміє робити класні прикраси hand-made або авторську випічку, і за 25 тис. грн свій бізнес відкрити, у себе вдома. Якраз половина цієї суми піде на інструменти та матеріали, друга половина — на рекламу. Я так робила, так що знаю, про що кажу, — сказала «ДС» київська художниця Мілана Борисенко. — Так, так можна забезпечити саму себе, нехай і без будь-яких гарантій. Але це означає так назавжди і залишитися самозайнятій. Зростання такого бізнесу вкрай малоймовірний».

Щоб краще зорієнтуватися в ситуації, можна подивитися на продаж готового бізнесу. За суму в межах 120 тис. грн можна придбати маленьку кафешку чи пивну, або купити франшизу виїзної хімчистки на дому, або маленьку клінінгову компанію. Загалом, суцільно бізнеси у висококонкурентних сферах і на межі самозайнятості.

Можна навіть відкрити франшизу «Нової пошти» де-небудь в невеликому селі — по мережі гуляє розповідь підприємця, який зміг зробити це за 89 тис. грн. Але зрозуміло, що в глибинці і прибутковість буде відповідна. А це все-таки кредит, його повертати треба…

Але більш серйозні франшизи коштують значно дорожче, ніж передбачає в середньому видавати уряд. Ось приклади: Pizza Celentano: вартість франшизи $7-11 тис., необхідні інвестиції — $100 тис. Кав’ярня/булочна «Франсуа»: за франшизу просять $6 тис., на інвестиції підуть $20-30 тис. Сервіс по доставці води IDS AquaService — вартість франшизи від $400, інвестиції — від $5250. Шинний центр VIANOR — вартість франшизи $625, інвестиції — $30 тис. І це ми вибрали ще досить дешеві пропозиції…

Виходить, в рамках цієї програми держава не допоможе розвиватися малому бізнесу, а просто збільшить кількість самозайнятих людей. Це мало б сенс при високій безробіття, але українським підприємствам і так не вистачає робочих рук. А створити нормальний прибутковий бізнес за 120 тис. грн просто неможливо.

Натомість програма «Доступні кредити 5-7-9%» відмінно вирішує завдання піару. Як самого Володимира Зеленського (обіцяв допомогти малому бізнесу — і ось, допомагає), так і Кабміну, і особисто Олексія Гончарука (уряд працює, гроші в країні є).

Нарешті, нез’ясованим залишається питання внутрішніх інвестицій, яких Милованов обіцяє під цю програму залучити в мікробізнес на 8 млрд грн. Жодних економічних обґрунтувань наведеної цифри нам знайти не вдалося. Хоча звідки ці гроші візьмуться, передбачити нескладно. Люди, запускаючи свої невеликі бізнеси, всією сім’єю з-під подушок дістануть заощадження, додадуть зароблене в Польщі… Але ось на математику цього процесу все ж хотілося б подивитися.

ДС

«Доступні кредити» від Зеленського. Чому вони не схожі на допомогу малому бізнесу оновлено: 30 січня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0