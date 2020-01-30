Грета Тунберг хоче зареєструвати своє ім’я як товарний знак

Шведська екоактивістка Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені як товарного знака. Теж саме Тунберг зробила з назвою міжнародного громадського руху школярів, який вона ініціювала своїми акціями протесту на захист клімату.

«Я подала заявку на реєстрацію мого імені, а також Fridays For Future (назва руху школярів на захист клімату — ред.), Skolstrejk for klimatet (шведська назва руху — ред.) і так далі як торгових знаків. Ця дія потрібна для захисту руху і його діяльності», — написала Тунберг в Instagram.

Такий крок активістка пояснила тим, що її ім’я і назву руху часто використовують неправомірно, зокрема, в комерційних цілях, без її згоди.

«На жаль, є люди, які намагаються видати себе за мене або брехливо заявляють, що вони «представляють» мене, щоб спілкуватися з високопоставленими особами, політиками, ЗМІ, діячами мистецтва і так далі», — додала вона.