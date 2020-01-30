Повінь – зміна системи

Menu
Close

Грета Тунберг хоче зареєструвати своє ім’я як товарний знак

30.01.2020

Шведська екоактивістка Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені як товарного знака. Теж саме Тунберг зробила з назвою міжнародного громадського руху школярів, який вона ініціювала своїми акціями протесту на захист клімату.

«Я подала заявку на реєстрацію мого імені, а також Fridays For Future (назва руху школярів на захист клімату — ред.), Skolstrejk for klimatet (шведська назва руху — ред.) і так далі як торгових знаків. Ця дія потрібна для захисту руху і його діяльності», — написала Тунберг в Instagram.

Такий крок активістка пояснила тим, що її ім’я і назву руху часто використовують неправомірно, зокрема, в комерційних цілях, без її згоди.

«На жаль, є люди, які намагаються видати себе за мене або брехливо заявляють, що вони «представляють» мене, щоб спілкуватися з високопоставленими особами, політиками, ЗМІ, діячами мистецтва і так далі», — додала вона.

Читайте також:   Щовихідних у центрі столиці триватиме танцювальна руханка «Fun Up»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *