Легалізацію грального бізнесу лобіює Арахамія в інтересах власника «Парі Матч» — ЗМІ

Власник «Парі Матч» Едуард Швиндлерман в схему за монополізацію ринку азартних ігор втягнув голову фракції «Слуга Народу» Давида Арахамию, а також посланця «лужниковского» криміналітету, лобіста Бориса Баума. Про це йдеться в статті, яку опублікувало видання «Апостроф».

«Епопея навколо розробки і просування законопроекту триває ще з вересня 2019 року. Спочатку був написаний урядовий законопроект, потім з’явилися альтернативні. Але всіх їх об’єднує одне. Легалізація азартних ігор в тому вигляді, як вона була прописана в цих законах, автоматично означає «вбивство» в Україні як легальних лотерей, так і потенційної конкуренції серед букмекерів. Весь ринок буде належати не просто букмекерам, а однієї компанії – «Парі Матч», — наголошується в статті.

Як повідомляє автор матеріалу, ключова проблема запропонованого законопроекту №2285Д (уже проголосовано в першому читанні) в тому, що він, по суті, не вирішує проблеми ігрового бізнесу шляхом легалізації. Залишається невирішеною проблема нелегальних ігрових автоматів, незрозумілі норми розміщення казино, букмекерських пунктів та гральних залів, повністю відсутня стратегія та інструментарій боротьби з ігровою залежністю. Що може обернутися для України справжньою соціальною катастрофою.

«Але Швиндлерман разом з підручними продовжує спроби проштовхнути його саме в нинішньому варіанті – адже на кону величезні гроші. Черговий етап масштабної законодавчої афери, за деякими даними, планується вже 4 лютого. Саме на цей день заплановано голосування за проект закону №2285-Д в парламенті», — прогнозують журналісти.

По суті, існує абсолютно неиллюзорная загроза того, що цілий напрям економіки країни потрапить в заручники ділків з дуже помітним кримінальним минулим і сьогоденням. І все це під ім’ям правлячої в країні партії і самого глави держави, акцентують увагу автори статті. Судячи з усього, цього не розуміють (або не хочуть розуміти) і у Зеленського. Що наштовхує на думку, що в Офісі Президента дехто вже бачить себе в долі на цьому ринку, сказано в статті.

Щоб зрозуміти масштаби незаконних баришів, які отримує Швиндлерман з України, журналісти пропонують звернути увагу на інтерв’ю Сергія Портнова, генерального директора «Парі-Матч».

«З нього ми дізнаємося, що «Парі Матч», який, ще раз нагадаємо, веде незаконну букмекерську діяльність в Україні, отримує щорічний приріст доходу +43% в доларах, і його частка ринку в Україні – до 40%. При тому, що тіньовий оборот ринку букмекерських ставок в Україні перевищує 1 мільярд доларів США на рік. За різними оцінками, прибуток, який отримує компанія Швиндлермана від незаконного ігрового бізнесу становить від 25,2 до 85 млн доларів на рік», — пишуть автори статті.

Вартість компанії «Парі Матч» її керівництво оцінює в 500 мільйонів доларів. Ще в 2016 році її хотіли продати, причому продаж повинна була відбутися на піку – щоб виручити 1 мільярд доларів. Але для продажу потрібна ліцензія в Україні, так як Україна – основний ринок і прибуток компанії. Але нелегальний бізнес не продаси, сказано в матеріалі.

«Саме тому апетити Швиндлермана продовжували рости далі. Так була задумана масштабна спецоперація під назвою «легалізація азартних ігор під одну компанію». І тут йому знадобилися лобісти і політична корупція», — зазначає видання.