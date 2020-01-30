Педагоги злили тендерному заговорщику 1,3 мільйона на охоронну систему

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області 21 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Аресконт-Інвест» про охоронні послуги для навчальних закладів на 1,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Педагоги замовили встановлення охоронної сигналізації та системи відеоспостереження в 11 школах Кам’янець-Подільського, а також їх обслуговування протягом 2020 року.

Тендерна документація вимагала від потенційних учасників надати ліцензійний договір, що підтверджує право на використання патенту на корисну модель №118627 від 10 серпня 2017 року. Технічні вимоги тендеру теж багато в чому повторювали текст цього патенту: «датчик харчування не менше одного пристрою відеоспостереження і відеореєстратора вбудовано в охоронне електронний пристрій» і так далі.

Власник патенту опублікував заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованої моделі в офіційному бюлетені «Промислова власність» №20 за 2017 рік. Однак невідомо, чи справді він давав комусь це дозвіл.

Автором і власником патенту під назвою «Охоронна система« Аресконт» є засновник переможця «Аресконт-Інвест» Володимир Сазонов. Він також володіє ТОВ «Агенція журналістських розслідувань», а раніше ще й був засновником ТОВ «Аресконт».

У 2018 році Івано-Франківське територіального відділення АМКУ порушило справу проти «Аресконт» і ТОВ «Горизонт-ІС» за змовою на торгах Відділу освіти Стрийської РДА Львівської області, Управління освіти Калуської міської ради Івано-Франківської області і Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради з охоронних послуг. У квітні 2019 «Аресконт» було переоформлено на розшукуваного МВС за дезертирство Любомира Ємчука. У вересні 2019 антимонопольники оштрафували «Аресконт» і «Горизонт-ІС» на загальну суму 214 тис. грн, на три роки заборонивши їм брати участь у відкритих торгах.

Всього з 2017 по січень 2019 «Аресконт» отримав підрядів на 3,04 млн грн., Після чого тендерну естафету перейняв «Аресконт-Інвест», зібравши ще 2,39 млн грн.

Зараз єдиним конкурентом було ТОВ «Охоронна фірма« Коста» Костянтина Старостенко зі статутним капіталом 10 грн., Яке взагалі не подало згаданий ліцензійний договір про патенті. Воно програло аукціон, тому замовник не оцінював його тендерну пропозицію.

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