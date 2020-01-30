В Україні через негоду знеструмлено сотні населених пунктів

У ніч на 30 січня через негоду в Україні знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях

З-за сильного вітру і опадів без світла залишилися населені пункти в наступних областях: Полтавська — 201 н. п., Чернігівська — 88 н. п., Сумська — 72 н. п., Кіровоградська — 10 н. п., Донецька — 10 н. п., Черкаська — 8 н. п., Дніпропетровська — 6 н.п. та Запорізька — 2 н.п.

В цей же день у Луганській області в місті Лисичанськ, через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, в результаті чого без водопостачання залишилося 23 тис. абонентів.

«До відновних робіт залучено бригади КП Лисичанськ водоканал. Котельні працюють в штатному режимі», — йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.