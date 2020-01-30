В Стокгольме украли скульптуры Дали

Из шведской художественной галереи были украдены скульптуры Сальвадора Дали на сотни тысяч долларов. Воры проникли в помещение, разбив окно.

Из галереи Couleur в центре шведской столицы Стокгольм похитили около десяти бронзовых скульптур работы художника Сальвадора Дали. Общая стоимость работ оценивается в три-четыре миллиона шведских крон (примерно 400 тысяч долларов), пишет SVT.

По словам владельца галереи Педера Энстрёма, кража была обнаружена около четырех часов утра.

“Уже сейчас видно, что похищено 10-12 скульптур… Я подавлен. Я так долго боролся за организацию этой выставки”, – заявил владелец Couleur. Он добавил, что похищение “было хорошо продумано”.

Полиция сообщила, что неизвестные смогли попасть в помещение, разбив окно. В ограблении участвовали по меньшей мере два человека. С места преступления они скрылись на авто.

Выставка открылась 18 января. Несколько скульптур были предоставлены специально для этой выставки.

: КОРРЕСПОНДЕНТ