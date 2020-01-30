Вже скоро пожежники зможуть закривати підприємства

У Росії зможуть зупиняти роботу юросіб за повторне порушення протипожежних норм

Поправки пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення

МОСКВА, 30 січня. /ТАСС/. Уряд в четвер вніс до Держдуми законопроект, що дозволяє припиняти роботу юридичних осіб у разі повторних порушень правил протипожежної безпеки, аналогічних тим, щоб були допущені в ТРЦ “Зимова вишня”. Текст опублікований в думської електронній базі.

Поправки пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення (Кпап). Згідно з документом, повторне порушення вимог протипожежної безпеки на об’єкті, що віднесено до категорії надзвичайно високого, високого або значного ризику, а саме непрацездатність або несправність джерел протипожежного водопостачання, електроустановок, електрообладнання, автоматичних чи автономних установок пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, протидимного захисту або невідповідність евакуаційних шляхів і евакуаційних виходів встановленим вимогам тягне за собою штраф для громадян у розмірі від 3 тис. до 4 тис. рублів, для посадових осіб – від 15 тис. до 20 тис. рублів, для індивідуальних підприємців – від 30 тис. до 40 тис. рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до 30 діб, а для юридичних осіб – від 200 тис. до 400 тис. рублів або також припинення роботи на строк до 30 діб”.

“В даний час в законодавстві відсутня адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного призупинення діяльності через порушення правил пожежної безпеки за винятком порушень, які спричинили виникнення пожежі і заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю людини або смерть людини”, – зазначають розробники в пояснювальних матеріалах.

У кабміні відзначають, що зараз Кпап дозволяє призупинити діяльність організації “за повторне невиконання в строк законного припису органу, що здійснює державний пожежний нагляд”. Однак “за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті, подібному ТРЦ “Зимова вишня”, несе потенційну загрозу життю та здоров’ю великої кількості людей, такий вид адміністративного покарання не передбачено”. Згідно з наведеними в пояснювальних матеріалах даними, у рамках перевірок, проведених в 2018 році на об’єктах з масовим перебуванням людей, за позовами прокуратури в суди направлено матеріали про припинення діяльності 618 об’єктів, з яких діяльність 435 (70%) була припинена, “тобто порушення, виявлені під час перевірок, були визнані судом загрожують життю або здоров’ю громадян”.