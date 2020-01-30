88 рублів у годину. Адміністрація Барнаула закликала городян допомогти з прибиранням снігу.

88 рублів в годину

Адміністрація Барнаула закликала городян допомогти з прибиранням снігу. «Ми не встигаємо»

Адміністрація Барнаула попросила городян про допомогу з прибиранням снігу, оскільки з-за рясних снігопадів комунальники не встигають впоратися з таким обсягом роботи. Про це пише «Підйом» з посиланням на главу прес-служби адміністрації міста Катерину Андрєєву.

«Ми не встигаємо розчищати, бо у нас сніг взагалі не припинявся. Зараз зайшов антициклон на чотири дні, але потім знову обіцяють сніг і заметіль. Складності скрізь по регіону є, в трьох районах краю введений режим НС», — сказала вона.

Прес-секретар місцевого «Автодорстроя» Ольга Машукова повідомила виданню, що менше ніж за тиждень до публікації оголошення надійшло понад 300 дзвінків, укладено близько 80 договорів. За даними «Підйому», платять підробітку 88 рублів у годину.

«Телефонують студенти і працюючі громадяни, у яких відпустки або які хотіли б підробити. У них певний обсяг (1,5 тис. кв. м за зміну) і кількість годин, які треба відпрацювати за договором. Прибирають пішохідні переходи, підходи до них, зупинкові павільйони та тротуари. Зміна 8 годин з перервою на обід».

Снігопади в Алтайському краї не припинялися майже місяць. Десятки населених пунктів залишаються відрізаними від світу. Влада назвали ситуацію «архіскладним», пише «Підйом».

У нічну зміну з 29 на 30 січня з доріг крайової столиці вивезли 9237 кубометрів снігу. На міських вулицях працювали 162 одиниці снігоприбиральної техніки. У прометании проїжджої частини були задіяні 22 комбіновані дорожні машини з передніми відвалами і щітками, говориться в повідомленні мерії.