Мінпраці наказав знизити прожитковий мінімум майже на 4 відсотки. Підстава — дешевшають продукти, що входять в споживчу корзину. Простіше кажучи — ми стали більш краще жити і харчуватися.

Статистично це означає, що легким рухом руки Мінпраці скоротив число бідних і жебраків в країні, так як їх числа вважається якраз за величиною прожиткового мінімуму та їх доходів. Доходи, зрозуміло, не ростуть, та і з чого. Натомість життя дешевшає. А тому жебрак відразу перетворюється в заможного. Сказав президент 15 січня, що треба боротися з бідністю — отримайте і розпишіться. Ось вони, перші успіхи нового уряду.