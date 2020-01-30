У Сумах маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів

У Сумах маршрутний автобус із-за несприятливих погодних умов допустив зіткнення з опорою електромережі, в результаті чого постраждали десять пасажирів.

«Аварія сталася о 08:40 на перехресті вулиць Ремесничая і Курська. З-за несприятливих погодних умов водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі. Попередньо, в результаті аварії постраждали десять пасажирів», — йдеться в повідомленні поліції Сумської області.

Зазначено, що медики швидкої допомоги оглядають пасажирів, щоб визначити попередні діагнози і надати допомогу або транспортувати в лікарню.

Також наголошується, що на місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.