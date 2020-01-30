Главі Фонду держмайна пропонували хабар $5 мільйонів

Три людини викрито на пропозиції голові Фонду держмайна України, посада якого зараз займає Дмитро Сенниченко, 5 млн дол. США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ “Одеський припортовий завод”. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

“29 січня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили “на гарячому” трьох чоловік під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України. Людей затримали в порядку ст. 208 КПК України”, — вказали в НАБУ.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України від 5 млн дол. США неправомірної вигоди “в обмін на призначення на посаду директора ПАТ “Одеський припортовий завод” (99,5% акцій належать державі) заздалегідь певної особи”. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито повинен був сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних з ініціаторами корупційного злочину, додали в НАБУ.

“Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу в 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ. Зазначена реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України”, — відзначили в бюро.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ в листопаді 2019 року.