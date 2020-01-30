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Пішов з дому в тапочках: під Житомиром шукали зниклого підлітка

30.01.2020

В Коростишівському районі Житомирської області добу шукали 13-річного Максима Костюченко, який посварився з рідними і пішов з дому в селі Гуменники.

У поліції повідомили прикмети підлітка: на вигляд 13 років, зріст 140 см, худорлявої статури, волосся коротке темно-русяве.

Відзначається, що незважаючи на сніг, дитина був легко одягнений — у кофту і жилетку, а на ногах взагалі були кімнатні капці.

Розшукати «потеряшку» вдалося пізно вночі 29 січня — він ховався на фермі в рідному селі і сильно промерз. Поліцейські відразу ж доставили його в лікарню.

В даний час поліція встановлює всі обставини НП і продовжує роботу з батьками хлопчика.

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