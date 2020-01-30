Киянам знову піднімуть тариф на холодну воду

Жителям столиці в черговий раз піднімуть тариф на холодну воду. Про це «Вести.иа» дізналися з повідомлення на сайті Київводоканалу.

Зазначається, що 24 січня на підприємстві відбулося відкрите обговорення проекту постанови про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік. Згідно з розрахунками, тариф має зрости на 10,4% і складе 22,99 гривні.

У Київводоканалі пояснили, що на зміну тарифів вплинуло збільшення витрат на оплату праці, сплату податків, а також зміна вартості електроенергії та збільшення витрат на амортизацію.