AliExpress зупинив доставку товару з-за коронавіруса в Китаї

Покупцям обіцяють повернути гроші найближчим часом

Продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на глобальної віртуальної майданчику AliExpress, зупинили доставку товару у зв’язку з спалахом смертельного коронавіруса в Китаї. Зокрема, як дізналися «Вести.иа», повідомлення про скасування посилок почали отримувати кияни.

«Дорогі друзі! З-за епідемії товар не може бути доставлений. Будь ласка, відмініть ваше замовлення. Ми повернемо кошти як можна швидше», — йдеться в повідомленнях продавців.

Відзначимо, що за перші 10 місяців 2019 року в Україну поштою доставили більше 20 мільйонів відправлень з Китаю. Як правило, це придбані на AliExpress товари. Мобільні телефони, аксесуари, одяг, інтимні іграшки, робочі інструменти. Українці масово замовляли товари з Китаю через їх дешевизну.

У 2020 році українці почали замислюватися перед тим, як замовити посилку з Китаю. Причина — бушує в Піднебесній коронавірус. Люди гинуть від нього прямо на вулицях, а кількість інфікованих збільшується з кожним днем.