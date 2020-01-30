Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8

Землетрус магнітудою 5,8 стався на південь від грецьких островів Родос і Карпатос, на південному сході Егейського моря.
Такими є дані Афінського геодинамічного інституту, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Ekathimerini.
Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр дає трохи менший показник 5,7.
Епіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.
Про руйнування не повідомляється. У цьому ж регіоні в ніч на четвер також зафіксували поштовхи магнітудою 5,1.