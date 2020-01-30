Ураган на запорізькому курорті зруйнував пляжні споруди

Негода пройшлася і по узбережжю Азовського моря на території Запорізької області. Пляжі Кирилівки з трудом «пережили» ураган та шторм.

Місцевий блогер побував на Федотовій косі та зміг зафільмувати наслідки шторму, що пройшов у цій місцевості. Картина на берегу після таких капризів погоди – доволі звична, але «болюча» для ока. Видно, що рівень води моря сильно підіймався, і ледь не затопив будинки розташованої прямо на березі бази відпочинку. Також помітно, що хвилі все ж таки зруйнували частину споруд, встановлених на пляжі.

Наразі ж погода «вгамувалася», море спокійне. А на березі вже почали ліквідувати наслідки шторму.

Автор: Телеканал TV5