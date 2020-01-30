«Всі в гівні, але Путін не винен»: відомий комік розповів про дивні настрої росіян

Росіяни вже 20 років живуть за правління Володимира Путіна, рівень життя залишається низьким, однак президента РФ вони в цьому не звинувачують.

Про це розповів відомий стендап-комік Олексій Щербаков в інтерв’ю Юрію Дудю.

«У мене теща взагалі за Путіна. Кожен раз його мова новорічна, вона (теща. — Авт.) чекає мовляв, що нового розповість. Ми з тестем сидимо навпаки: „давай, лапшички нам нової навали“. А вона кричить, що вистачить чіпати її президента», — говорить Щербаков.

«Я не знаю, що повинно змінитися. Вона працює медсестрою в поліклініці, все бачить, але на питання „хто винен?“ каже — головний лікар винен. Всі в гівні, все видно, а чомусь не розуміють люди досі», — розповідає комік.

Він додав, що багато хто скаржиться на відсутність грошей і низьку пенсію, але не звинувачують в цьому Путіна.

На відео фрагмент після 50-ї хвилини.