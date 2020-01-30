Суд заарештував земельні ділянки, незаконно роздані оточенню Деркача

Суд наклав арешт на три земельні ділянки загальною площею 19,28 га, оформлені на людей з оточення позафракційного народного депутата Андрія Деркача. Про це свідчать постанову Печерського райсуду Києва від 23 січня.

Арешт накладений у рамках кримінального провадження № 62019100000001414 від 08.10.2019 р., яке розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в смт. Києві ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство встановило, що 08.02.2010 р. голова Обухівської РДА за погодженням з в. о. начальника управління Держкомзему в Обухівському районі незаконно передав у власність 23 громадянам ділянки загальною площею 42 га для ведення особистого селянського господарства.

В ході перевірки інспекторами обласного Госгеокадастра у вересні 2019 р. встановлено, що відведення ділянок відбувся з порушенням законодавства. Більш того, ці ділянки, відведення яких узгоджувався управлінням Держкомзему в Обухівському районі, розташовані за межами Обухівського району та території міста Києва, тому їх відведення у власність уповноваженою особою є незаконним.

Таким чином посадові особи Обухівської РДА, управління Держкомзему в Обухівському районі за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовували владу всупереч інтересам служби з метою передачі у власність третіх осіб земельних ділянок територіальної громади міста Києва вартістю майже 800 тис. грн, чим спричинено державним інтересам тяжкі наслідки.

Відомо, що ділянки в подальшому були змінені і передані у власність іншим особам. Зокрема, власником ділянок 9,84 га і 1,97 га став Антон Симоненко, 7,48 га — Юрій Берко. Саме на ці ділянки суд наклав арешт.

Всього з 42 га були створені 13 ділянок, які оформили на 4-х чоловік: вже згаданих Антона Симоненко і Юрія Берко, а також Олену Миронюк і Віру Петрук.

Антон Симоненко був помічником народного депутата Андрія Деркача в останніх трьох скликаннях парламенту. Його батько Олександр Симоненко також був помічником Деркача з перервами, починаючи з 2002 і до 2019 року.

Юрій Берко має спільний бізнес з дружиною Деркача Оксаною Терехової. Вони разом з екс-помічником Деркача Дмитром Ковальчуком є співзасновниками ТОВ «Валентин плюс». Берко також є співзасновником ТОВ «Альфа-Медика» разом з Ігорем Герасимчуком. Останній також є засновником фірми «Альфа Медіка» (без дефіса) — це приватна клініка, яка багато років працює в приміщеннях Інституту серця, очолюваним Борисом Тодуровим. Деркач в 2016-му лобіював призначення Тодурова на крісло глави Моз.