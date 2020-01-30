Українці скаржаться на проблеми зі зв’язком «Київстар»: що сталося

В Україні спостерігаються проблеми зі зв’язком оператора мобільного зв’язку «Київстар». Найбільше скаржаться мешканці Києва, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст України, повідомляє Інформатор Tech.

І якщо в Києві проблеми спостерігаються як зі зв’язком, так і з мобільним Інтернетом, то в Дніпрі абоненти в основному не можуть додзвонитися один до одного — виклики скидаються.

У службі технічної підтримки оператора підтвердили, що у деяких користувачів дійсно можуть спостерігатися проблеми з вчиненням вихідних дзвінків, причому це відбувається по всій території України.

«Інженери компанії „Київстар“ вже займаються усуненням технічних несправностей», — заявили фахівці.

Також у компанії пообіцяли відновити зв’язок до 15:00.