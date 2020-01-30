Вночі у Запоріжжі спалили авто відомого волонтера

У Запоріжжі в ніч на 30 січня зловмисники підпалили автомобіль волонтера та активіста Андрія Лукіна.

За інформацією прес-служби ДСНС, інформація про пожежу на вулиці Штурмовій у Дніпровському районі міста надійшла на «гарячу лінію» Служби порятунку «101» в 3:53 30 січня. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль «Volkswagen В6» на площі 6 кв. м. В 4:05 пожежники локалізували пожежу, а о 4:17 — повністю ліквідували.

У поліції Запорізької області розпочали кримінальне провадження.

«В даний час поліцейськими проводиться ряд оперативно-розшукових і слідчих дій для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Розкриття і розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ГУНП в Запорізькій області», — заявив журналістам виконуючий обов’язки начальника Дніпровського відділу поліції Володимир Мателега.

Сам постраждалий записав відеозвернення, в якому показав наслідки підпалу і попросив про допомогу у відновленні авто, яке він використовує для волонтерської діяльності.