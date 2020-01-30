5 лютого Запорізький суд поставити крапку у справі екс-посадовця Безлепкіна, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах

5 лютого Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя продовжить розгляд справи скандально відомого екс-посадовця Валерія Безлепкіна. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах через ймовірні махінації у сфері здійснення і IT-обслуговування комунальних платежів.

Згідно з матеріалами справи і розслідуванням місцевих журналістів, під час роботи на посаді директора Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради Валерій Безлепкін давши вказівку керівникам комунальних підприємств Запоріжжя («Основаніє», концерн «Міські теплові мережі», «ЕЛУАШ» і «Водоканал») щодо необхідності укладення договорів на приймання платежів від населення з ПрАТ «Запоріжсвязоксервіс» та ТОВ ВКФ «ГЮСС». При цьому при прийманні комунальних платежів процентна ставка комісійної винагороди складала 2,5% замість середньоукраїнської ставки у розмірі 0,5%.

Крім того, за вказівкою Безлепкіна на комунальних підприємствах було встановлено програмне забезпечення АСКР («Автоматизована система комплексних розрахунків»), фактичну модернізацію і обслуговування якого здійснювали спеціалісти комунальних підприємств, альо платежі щомісячно надходили на адресу компаній «Запоріжсвязоксервіс» та «ГЮСС». Слідство з’єднання ясувало, що «Запоріжсвязоксервіс» та «ГЮСС» не були правовласниками програмного забезпечення АСКР і не малі на нього ніяких інтелектуальних прав, тож відповідно і не малі ніяких правових підстав отримувати гроші за його встановлення, модернізацію і обслуговування.

У квітні 2015 року у відношенні Валерія Безлепкіна було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України. Пізніше його об’єднання єднали з іншим кримінальним провадженням за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 і 206 Кримінального кодексу України.

Після слідчих дій, які зокрема включали виїмку документів в комунальних підприємствах Запоріжжя, допити службових осіб Запорізької міської ради і обшуки в компаніях «Запоріжсвязоксервіс» та «ГЮСС», у 2018 році Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя застосував у відношенні Безлепкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3,524 млн. грн. Безлепкін був взяттів під варту та майже місяць до внесення застави перебував у запорізькому СІЗО.

У 2019 році після ухвали суду щодо повернення обвинувального акта до прокуратури для усунення порушень КПК України і врученні Безлепкіну підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтями 364 і 206 КК України обвинувальний акт був повторно напрямків для розгляду по суті до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

Руслан Якушев