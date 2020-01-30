Перевезення чиновників АМПУ в Південному обійдеться в 9 млн гривень: порт програв тендер, а відхилили скарги

За доставку на роботу співробітників Южненського філії АМПУ на роботу з бюджету заплатять з ПДВ майже 8,9 млн гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з тендеру на сайті відкритих електронних закупівель ProZorro.

Аукціон оголосили 23 жовтня і вже 28 грудня за результатами торгів було укладено договір з ТОВ «Авторух Сервіс». Варто відзначити, що заявку на участь у торгах подав також ДП «МТП «Южний», яке виставило на торгах найвищу ціну і очікувано програв.

Заявку на участь подав також ФОП Геннадій Монолатій, запропонувавши в підсумку ціну всього на 100 гривень вища, ніж у ТОВ «Авторух Сервіс». Крім того, в процесі Монолатій подав скаргу в тендерний комітет, вказавши на те, що в ТОВ «Авторух Сервіс» внесли недостовірні дані в тендерну документацію, включивши туди протокол перевірки автобуса «ЛАЗ-5208», який визнаний технічно справним.

До своєї скарги Монолатій доклав реальні фото цього автобуса, який на час торгів знаходився в розібраному стані. Тим не менш, тендерний відділ Южненського філії АМПУ на чолі з Наталією Мошун дану скаргу відхилив, заявивши, що ніяких претензій до ТОВ «Авторух Сервіс» немає.

Крім того, з ТОВ «Авторух Сервіс» пов’язаний ще один скандал — 10 травня 2017 року один з водіїв підприємства в Одесі на вулиці Грушевського збив пішохода і врізався в автомобіль, постраждалого в результаті відправили в лікарню з травмами. Тим не менш, порушив ПДР і спровокував ДТП з потерпілим водія не звільнили і на момент винесення вироку по справі в березні 2019 року він все ще працював на ТОВ «Авторух Сервіс».

Тим не менш, ні докази внесення неправдивих даних в тендерну документацію, ні інцидент з ДТП, після якого ні водій, ні ТОВ «Авторух Сервіс» так і не визнали своєї провини і намагалися піти від відшкодування шкоди потерпілому, не вплинули на рішення тендерного відділу Южненського філії ДП АМПУ.

«Авторух Сервіс» отримало держзамовлення — за 8,9 млн гривень з ПДВ фірма буде возити співробітників Южненського філії АМПУ на роботу і назад до 31 грудня 2020 року.

Фірма зареєстрована в Одесі на проспекті Небесної Сотні. Її засновниками офіційно значаться одесити Борис Ченців і Наталія Колоколова, остання також керує фірмою. З 2019 року фірма повністю перейшла на державні замовлення, заробивши за цей рік 15 млн гривень. Крім Южненського філії АМПУ її постійними клієнтами є мерія Чорноморська і одеське підрозділ Держпідприємства обслуговування повітряного руху.