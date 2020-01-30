У Харкові сталася перестрілка з вибухом

У Шевченківському районі Харкова 30 січня раптово пролунали постріли і вибух. Очевидці стверджують, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому може перебувати потерпілий.
НП сталася біля будинку по вулиці Кузнецької. Про нього на лінію «102», приблизно о 13:30 надійшло повідомлення від харків’янки, передає прес-служба ГУНП в Харківській області.
За адресою виїхали керівництво райвідділу та обласної поліції, а також слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.
Поліція оглядає місце події, де розкидані осколки від гранати і гільзи від вогнепальної зброї. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зазначеного автомобіля.
Також по місту та області введена поліцейська операція «Сирена».
Стрілянина у Харкові
У Telegram канал «Харків 1654» опублікували ймовірне фото автомобілів, які оголошені в розшук.
Мова йде про Porsche Cayenne чорного кольору з номерним знаком АХ8670НМ, а також Volkswagen Passat B6 темного кольору (ймовірно, темно-синій) з номером АХ0120НК.
Стрілянина у Харкові
Telegram-канал «Харків 1654»
Незабаром очевидці опублікували в мережі відео, на якому показані події до перестрілки в Харкові. Зокрема, на записі видно, як з білого Mercedes вийшли четверо чоловіків і попрямували до групи людей, які приїхали на темному позашляховиком Porsche. Між ними почалася бійка.
Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові
YouTube/MetusMortis
Відзначимо, що в мережі почали поширювати інформацію, нібито постраждали в перестрілці виявився боєць «Нацкорпуса» Сергій Величко.
Однак голова Харківського відділення цієї організації Костянтин Немічев повідомив виданню NewsRoom, що у нього немає таких даних.
Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові
YouTube/MetusMortis
Стрілянина у Харкові
hk.npu.gov.ua
Стрілянина у Харкові
Telegram-канал «Харків 1654»
Стрілянина у Харкові
Telegram-канал «Харків 1654»
Стрілянина у Харкові
hk.npu.gov.ua
Стрілянина у Харкові
hk.npu.gov.ua
Стрілянина у Харкові
hk.npu.gov.ua