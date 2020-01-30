У Харкові сталася перестрілка з вибухом

У Шевченківському районі Харкова 30 січня раптово пролунали постріли і вибух. Очевидці стверджують, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому може перебувати потерпілий.

НП сталася біля будинку по вулиці Кузнецької. Про нього на лінію «102», приблизно о 13:30 надійшло повідомлення від харків’янки, передає прес-служба ГУНП в Харківській області.

За адресою виїхали керівництво райвідділу та обласної поліції, а також слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.

Поліція оглядає місце події, де розкидані осколки від гранати і гільзи від вогнепальної зброї. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зазначеного автомобіля.

Також по місту та області введена поліцейська операція «Сирена».

Стрілянина у Харкові

У Telegram канал «Харків 1654» опублікували ймовірне фото автомобілів, які оголошені в розшук.

Мова йде про Porsche Cayenne чорного кольору з номерним знаком АХ8670НМ, а також Volkswagen Passat B6 темного кольору (ймовірно, темно-синій) з номером АХ0120НК.

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал «Харків 1654»

Незабаром очевидці опублікували в мережі відео, на якому показані події до перестрілки в Харкові. Зокрема, на записі видно, як з білого Mercedes вийшли четверо чоловіків і попрямували до групи людей, які приїхали на темному позашляховиком Porsche. Між ними почалася бійка.

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

YouTube/MetusMortis

Відзначимо, що в мережі почали поширювати інформацію, нібито постраждали в перестрілці виявився боєць «Нацкорпуса» Сергій Величко.

Однак голова Харківського відділення цієї організації Костянтин Немічев повідомив виданню NewsRoom, що у нього немає таких даних.

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

YouTube/MetusMortis

Стрілянина у Харкові

hk.npu.gov.ua

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал «Харків 1654»

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал «Харків 1654»

Стрілянина у Харкові

hk.npu.gov.ua

Стрілянина у Харкові

hk.npu.gov.ua

Стрілянина у Харкові

hk.npu.gov.ua