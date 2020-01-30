Стало відомо, чому у Києві кілька днів не ходила міська електричка

Київтеплоенерго та Укзалізниця провели складний ремонт тепломережі і залізничного полотна в районі станції Почайна.

Як повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго», під час одного з планових обходів тепломереж працівники структурного підрозділу «Київські теплові мережі» виявили просідання щебеневого насипу у місці перетину теплової тепломагістралі та залізничних колій в районі станції Почайна на вул. Електриків, де проходять вантажні та пасажирські потяги та міська електричка.

Для усунення небезпеки для потягів Київтеплоенерго провело термінове шурфування (розкопку) цієї ділянки тепломережі. Працівники «Укрзалізниці» перекрили рух поїздів, демонтували колії та зняли електричну напругу з мережі цього вузла. Саме через ремонтні роботи на залізничному полотні 24 січня тут було відмінено рух міської електрички КП «Київпастранс».

Після того, як кілька екскаваторів «Київських теплових мереж» розпочали розкопку тепломережі, припущення про просідання ґрунту підтвердилося. Металевий футляр діаметром 1200 мм, який захищає прокладену в ньому тепломережу діаметром 700 мм, майже зруйнувала зовнішня корозія. Власне, через це й відбулося просідання ґрунту. Сама ж тепломережа — у задовільному робочому стані.

Усі складні роботи було завершено за 3 дні. Заміна футляру мережі проводилась на глибині 6 м в сипучих пісках. Всього було замінено 26 м футляру діаметром 1200 мм. Вже 27 січня залізничне полотно і рух потягів були відновлені.

Роботи проводились Київтеплоенерго і Укрзалізницею в цілодобовому режимі.