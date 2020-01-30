У Кабміні анонсували прорив з питанням «евроблях»: що чекає власників

У Кабінеті міністрів винесли на розгляд законопроект, після прийняття якого в Україні повинна знизитися вартість розмитнення вживаних автомобілів.

Про це повідомляє канал Auto 24 в Telegram.

Так, проектом пропонується скасувати коефіцієнт віку авто при підрахунку митних платежів. Вважається, що саме він істотно ускладнює розмитнення, підвищуючи її вартість. Зокрема, авто, за розмитнення якого у Європі потрібно буде заплатити 2,5 тисяч євро, в Україні буде коштувати 4,1 тисячу євро.

Згідно інформації адміністраторів, у разі, якщо цей проект (№2342) приймуть, то в Україні розмитнення авто подешевшає у декілька разів. Зокрема, вартість реєстрації авто, яка сягала 4 тисяч євро, знизиться до 975 євро.

Також проект передбачає 180 днів для легалізації автомобілів особам, які раніше нелегально ввезли в Україну такий транспорт.