Коронавірус за добу вбив чотири десятки людей

Число загиблих в результаті спалаху коронавіруса, що охопила Китай, досягла 170 осіб, причому на ранок четверга заражених вже понад 7 771осіб.

За 24 години від коронавіруса померло ще 38 осіб. 37 смертей зафіксовано в провінції Хубей і одна — в південно-західній провінції Сичуань. Випадки захворювання фіксують у всіх провінціях і регіонах Китаю.

Вірус, як передбачається, виник в місті Ухань. Він поширився, принаймні, на 18 країн за межами Китаю: Австралія, Камбоджа, Канада, Фінляндія, Франція, Німеччина, Японія, Малайзія, Непал, Сінгапур, Південна Корея, Шрі-Ланка, Тайвань, Таїланд, Тибет, Об’єднані Арабські Емірати, США і В’єтнам.

До теперішнього часу повідомлялося про п’ять випадків захворювання в США: чоловік у віці 30 років у штаті Вашингтон, жінка у віці 60 років у Чикаго, дві людини в Каліфорнії і один в Арізоні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що вірус швидко поширюється, і становить «серйозну загрозу».

На тлі повідомлень про брак продовольства і предметів першої необхідності в «гарячих» точках, влади намагаються забезпечити безперебійне постачання продовольством і стабілізувати ціни. Міністерства торгівлі Китаю зазначає, що запасів рису та олії в Ухани вистачить на 15 днів, свинини та яєць на термін понад 10 днів, а овочів на строк не більше п’яти днів.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій заявив, що за межами Китаю коронавірус зафіксований у Японії, Німеччині, Канаді та В’єтнамі.

В даний час новий вірус заразив у Китаї більше людей, ніж під час спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках.