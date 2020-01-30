Азербайджанська компанія SOCAR хоче приватизації Одеського припортового заводу

29 січня представники азербайджанської енергетичної компанії SOCAR разом з представниками Фонду державного майна України оглянули Одеський припортовий завод. Компанія зацікавилася у його приватизації.

Про це заявив заступник директора ОПЗ Микола Щуріков, — передає Громадське.

За його словами, разом з представниками SOCAR на Одеський припортовий завод прибув голова Офісу президента Андрій Богдан.

«Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася у рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну», — заявив Щуріков.

Він зазначив, що представників SOCAR «приємно вразив», зокрема його технічний стан.

«Також в ході зустрічі були обговорені питання можливої участі азербайджанської компанії у майбутній приватизації Одеського припортового заводу», — додав Щуріков.

ОПЗ не працював понад 1 рік: з квітня 2018 року через порушення договором про переробку давальницької сировини компанією «Всеукраїнська енерго компанія». На інших умовах ОПЗ запустити не можуть через накопичену мільярдну заборгованість за газ перед Нафтогазом та компанією олігарха Дмитра Фірташа. Частково відновив свою роботу завод на початку серпня 2019 року.