Піонтковський попередив про «тонкому плані» Путіна по приєднанню України

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський пояснив, яку мету переслідує політика Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу».

«Я Путіна називаю «довічний путиндент». Весь сухий залишок цих безглуздих поправок в тому, що Путін сказав голосно і Захід, і своїм холуям: «Я залишаюся президентом Російської Федерації довічно». Всі. Крапка», — відзначив Він.

На думку політолога, путінська політика значною мірою позначитися на відносинах із Заходом і Україною.

«Політика буде та ж – максимальне розширення путінської імперії. В Україні буде приєднання до ОРДЛО. Весь час викручуються руки «бацьку» (президента Білорусі Олександра Лукашенка — ред.), щоб добитися вже прямого приєднання до Росії в якості одного або декількох суб’єктів РФ. Потім згадають про «розділеному народі», про жахливі угнетениях російськомовного населення в Латвії та Естонії. Ось така широка програма», — заявив публіцист.

З його слів «Путін буде це втілювати до кінця життя, або до тих пір, поки він не зустріне справжнього опору».

«В Україні він затримався. Перший план – «Новоросія» – зірвався. Зараз Путін розробляє більш тонкий план приєднання України до ОРДЛО. У Москві вважають, що він просувається успішно. Тому й змінили Суркова на Козака, щоб той як досвідчений дипломат все закінчив», — підсумував по даному питанню Піонтковський.