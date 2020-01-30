ОПЕК збирає екстрене засідання через китайського вірусу

Країни ОПЕК спішно готують екстрене засідання у зв’язку зі спалахом коронавіруса в Китаї, з-за якої ціни на нафту впали на 10% за тиждень.Зустріч, щоб обговорити заходи щодо стабілізації ринку «чорного золота», може відбутися в «найближчі дні», заявив Algerie Presse Service міністр енергетики Алжиру Мухаммеда Аркаба.

Ту ж інформацію підтвердив Bloomberg джерело серед делегатів картелю. За його словами, зустріч може пройти вже на початку наступного тижня. Зараз ведуться неформальні переговори, сказало інше джерело агентства.

З 66 доларів за барель 20 січня ціна нафти Brent впала до 57,7 доларів на початку поточного тижня. Спроби ринку відновитися виявилися безуспішними: після короткого стрибка до 60 доларів котирування оновили мінімуми з вересня. На 11.40 мск барель Brent дешевшає на 1,8% — до 57,8 долара, WTI — на 1,7%, до 52,44 долара.

«Спалах вірусу збіглася за часом з наявністю на ринку дуже великих запасів нафти», і якщо ОПЕК не вживатиме екстрених дій, ціни можуть продовжити котитися вниз, говорить старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Холлі. Критичний рівень для ОПЕК — 55 доларів за барель, вважає він.

ОПЕК хоче продовжити угоду зі скорочення видобутку нафти принаймні до червня, розповіли Reuters джерела в картелі. Крім того, можливо і збільшенні квот — тобто додаткове скорочення виробництва, якщо в цьому виникне необхідність.

Каменем спотикання знову стане позиція Росії, яка хотіла б вийти з угоди ОПЕК+. Втім, якщо нафта продовжить торгуватися нижче 60 доларів за барель, Москві доведеться залишитися, сказав Reuters джерело, знайоме з позицією РФ.

В минулому році російський бюджет був збалансований за нафти 47 доларів за барель, оцінює головний економіст Nordea Тетяна Євдокимова. Але в 2020-му больовий поріг для уряду істотно вище: в скарбниці закладено збільшення витрат, а крім того додаткові 500 млрд рублів потрібно знайти на доручення президента Володимира Путіна.

Поки ж нафту падає, тому що інвестори закривають позиції з побоювань, що вірус поширюється набагато швидше, ніж очікувалося, каже сировинний аналітик VI Investment Уїлл Сунчил Юнь: «Вплив на глобальний попит на нафту та економічне зростання може бути серйозніше, ніж при епідемії SARS у 2003 році, оскільки роль Китаю і Азії у світовій економіці зросла».

Критична позначка — це 50 доларів за барель WTI, вважає він: якщо цінами вдасться її пробити, виникне ризик масової ліквідації позицій на ф’ючерсному ринку, яка провалить котирування різко вниз.