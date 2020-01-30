Адвокати пояснили підступ у зупинення розслідування справи українських моряків в Росії

Адвокат Микола Полозов пояснив, чому через 14 місяців після захоплення російськими прикордонниками українських військових моряків біля Керченської протоки Росія призупинила слідство по кримінальній справі.

Про це він написав у своєму Facebook.

В якості підстави для прийняття такого рішення стверджується, що «місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній».

В результаті військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачених, і провадження в кримінальній справі може поновитися в будь-який момент, коли відпадуть обставини, що послужили підставами для призупинення.

Сторона захисту оскаржить постанову слідства.

«Наше ключове завдання — виключення обставин подальшого притягнення до кримінальної відповідальності українських військових моряків в рамках російської юрисдикції та нівелювання будь-яких негативних правових наслідків для них у майбутньому», — зазначив Микола Полозов.