ВООЗ провела нараду з коронавирусу: термінове заяву

Всесвітня організація охорони здоров’я після екстреного засідання в четвер, 30 січня, звернулася до світу з закликом протидіяти новому коронавирусу.

Офіційна заява з’явилася на сайті ВООЗ. Про визнання спалахи вірусу глобальною надзвичайною ситуацією мови поки не йде, однак дані насторожили медиків.

Експерти зізналися, що стурбовані тим, що багато країн залишаються непідготовленими до зустрічі інфекції на своїй території. ВООЗ закликала лідерів у всіх країнах вжити заходів та підготуватися до протидії коронавирусу.

Зокрема, світове співтовариство закликали забезпечити безперебійний обмін інформацією про інфекції, прискорити спільну роботу над створенням вакцини, збільшити витрати на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Усі країни, включно з тими, хто не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Також світове співтовариство медиків звернулася у Всесвітній банк, Глобальний фонд для боротьби зі Снідом, туберкульозом та малярією, банки регіонального розвитку і Глобального альянсу з вакцин та імунізації з проханням надавати фінансову підтримку країнам з низьким рівнем ресурсів, використовуючи кошти для надання допомоги при надзвичайних ситуаціях.

ВООЗ закликала світ дати їй можливість взяти на себе ключову роль у боротьбі з коронавірусом.