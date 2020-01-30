КамАЗ з добривами перекинулася і заблокувала рух на трасі Одеса — Рені

Вдень у четвер, 30 січня, на міжнародній трасі Одеса — Рені сталася серйозна ДТП. Як розповіли в поліції, аварія сталася неподалік від в’їзду з боку Одеси в Татарбунари (райцентр на півдні Одеської області).

«КамАЗ з причепом їхав з досить крутого ділянки дороги. Не вибравши потрібної швидкості, водій в якийсь момент не впорався з управлінням. В результаті тягач, який транспортував добрива, перекинувся на бік», — повідомили в поліції.

По щасливою випадковості водій серйозно не постраждав, а значна частина вантажу залишилася в кузові. Правда, частина траси виявилася перекрита. На місці ДТП працює поліція, співробітники якої зайняті регулюванням руху транспорту частково блокованої дорозі.

Слід зауважити, що за останній тиждень це вже друге таке ДТП. Раніше біля повороту до села Суворово в Ізмаїльському районі також перекинувся КамАЗ, але з зерном. Тоді весь тягар зернових розсипався, а ще постраждав водій.