Нобелівський комітет більше не вважає Івана Франка російською

На офіційному сайті Нобелівської премії виправили грубу помилку, зроблену стосовно видатного українського письменника і поета Івана Франка — його раніше «приписали» до Російської Федерації.

Про виправлення помилки повідомив директор Музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолаз: «Помилку з громадянством Івана Франка на офіційному сайті Нобелівської премії виправили. Тепер у базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури за 1916 рік вказана країна проживання Івана Франка: AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA), що відповідає історичній правді. І ніяких тобі «Russian Federation».