Український боксер отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника

Український боксер Іван Редкач, який виступає у напівсередній вазі, поніс серйозне покарання за укус Денні Гарсії в поєдинку за статус обов’язкового претендента на чемпіонський пояс WBC.

Атлетична комісія Нью-Йорка, де проходив 25 січня бій на рингу Barclays Arena, призупинила ліцензію нашого співвітчизника на один рік. Також українець зобов’язаний заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Правда, у Івана є право оскаржити винесене рішення.

Зазначимо, що, згідно з правилами, дана дискваліфікація поширюється виключно на Нью-Йорк, але в будь-якому іншому штаті українець може спокійно проводити свої бої.

Нагадаємо, що інцидент стався у восьмому раунді. Пішовши в клінч, Редкач вкусив суперника за шию. Хоч Гарсія і намагався привернути увагу рефері в рингу, той дозволив продовжити бій, який у підсумку американець виграв одноголосним рішенням суддів.