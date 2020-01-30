По всій Україні проходять акції протесту профспілок: що вимагають

У четвер, 30 січня, у багатьох містах України люди вийшли на всеукраїнську акцію «Хвиля гніву». Протести спрямовані проти прийняття Верховною Радою законопроекту «Про працю».

У Києві через акції протесту під стінами Кабміну повністю перекрили вулицю Михайла Грушевського.

Акцію анонсував профспілка працівників освіти. Вони незадоволені норм законопроектів № 2708 «Про працю» про можливості роботодавця звільняти кого-небудь коли-небудь і № 2584 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення».

Присутні на акції передали представнику секретаріату Кабміну резолюцію з вимогами відкликання цих законопроектів.

У Запоріжжі в протестній акції профспілок взяли участь близько 2 тисяч осіб.

«Не допустимо руйнування трудового і соціального законодавства», «Руки геть від законних прав трудового людини», «Милованова і Третьякову у відставку», «За гідну зарплату», «Ні дурним законами» — такі плакати тримали мітингувальники.

Організатори мітингу передали резолюцію керівництву ЗОДА та Запорізької облради, а також направлять в Офіс Президента, повідомляє «Укрінформ».

У Миколаєві понад 300 осіб вийшли на підтримку акції «Хвиля гніву». Вони тримали в руках плакати з написами «Ні знищенню профспілок», «Немає законопроекту про працю» та інші.

Протестувальники вимагали відставки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

Жителі Вінниці вважають запропонований урядом проект закону «Про працю» кроком до погіршення стану працюючої людини. Близько 200 жителів обласного центру вийшли на акцію протесту проти цього закону.

У Кривому Розі представники міських профспілок також організували мітинг, на якому протестували проти прийняття Радою законопроектів з питань праці. Криворіжці своїм протестом хочуть звернути увагу президента, народних депутатів і Кабміну на трудовий Кривбас і висловити протест проти проектів законів «Про працю» та про внесення змін в деякі закони, що стосуються профспілкової діяльності. Ці законопроекти значно звужують права працівників.

Вимоги протестувальників були однакові:

— відхилити антинародні законопроекти «Про працю» (№ 2708) і «Про забезпечення профспілкової діяльності» (№ 2681);

— почати в форматі тристороннього соціального діалогу роботу над трудової реформою спільно з профспілками, об’єднаннями роботодавців та за участю експертів Міжнародної організації праці.

Після того, як новий законопроект буде підготовлений, його пропонують винести на всенародне обговорення. Парламент має розглядати законопроект лише після схвалення народом.

Нагадаємо, урядовий законопроект № 2708 «Про працю» зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Документ передбачає п’ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників, збільшення кількості легальних робочих місць, рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці, підвищення доходів працівників по всій Україні, приведення українського законодавства до європейського.