Найбільші пробки в Києві в четвер увечері: складена карта пікових заторів

Щодня вулиці Києва задихаються від насиченого трафіку. Автомобілів з кожним роком стає більше, а комфортних дорожніх умов все менше. Машини в години пік простоюють у величезних заторах.

За результатами моніторингу, проведеного аналітичною компанією і викладеного на порталі TomTom, Київ займає «почесне» третє місце в Європі за рівнем пробок і 12-у сходинку у світовому списку міст з найбільш високим показником завантаженості доріг. Для порівняння: в 2018 році наша столиця займала 13-е місце в світі, в 2017-му — 14-е. В 2019-му кількість заторів у нас зросла на 7 відсотків (становить 53 відсотки), тобто в середньому на кожну годину часу на дорогу киянин витрачає на півгодини більше.

У світовому рейтингу серед 416 міст перше місце займає Бангалор (Індія), друге — Маніла (Філіппіни), третє — Богота (Колумбія), серед українських міст Одеса на 18 позиції, Харків — на 29-й, Дніпро — на 47-й.

Серед європейських мегаполісів Києву відведено третє місце — він поступається Москві (Росія) та Стамбулу (Туреччина). Український місто Одеса розміщується на 7-му місці, вище нього в таблиці Бухарест (Румунія), Санкт-Петербург (Росія) і Дублін (Ірландія).

Результати дослідження показали: в пробках водії вранці і ввечері витрачають близько 30 хвилин, а за рік вони проводять в них 9 діб і 11 годин! Зазначається, що через ситуацію на дорогах найнезручніший час для переміщення по Києву — вечірні години (18:00 — 19:00) в четвер. В 2019-му самим незавантаженим вдень у країні було 28 квітня (всього 7 відсотків), а найбільш насичений трафік був 23 січня (132 відсотки).

За словами Максима Бахматова, радника столичного мера, перехід Києва з 13 на 12 сходинку у світовому рейтингу міст за рівнем пробок закономірний на тлі зростання темпів автомобілізації, а також з-за інтенсивного ремонту автодоріг. При цьому часто винні і самі водії, не завжди дотримуються правил дорожнього руху і паркування.

У столиці, як повідомив Бахматов, з жовтня минулого року створена координаційна група з планування і поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group, яка працює над усуненням виявлених проблем.

Поки з метою поліпшити трафік застосовуються репресивні заходи: в 10 разів збільшили кількість евакуйованих авто, припаркованих з порушеннями, планується запустити автоматизований контроль оплати паркування. З жовтня 2019-го в Києві суворіше став контроль за розчищення смуги громадського транспорту, і комунальний транспорт поїхав швидше. Ще ввели обмеження на в’їзд у місто транзитних фур, в години пік обмежили в’їзд до Києва в двох напрямках. У поточному році поглиблено буде вивчатися питання міської мобільності, щоб більш точково впливати на усунення «вузьких місць», оптимізувати роботу світлофорів і т. д. Для цього створюється спеціальна платформа моніторингу і оцінки, яка допоможе повністю керувати ситуацією на дорогах.

У транспортній інфраструктурі система пріоритетів повинна бути такою: пішохід — велосипедист — громадський транспорт — автомобіль.

Між тим, як повідомив socportal, склали карту вечірніх заторів. Природно, епіцентром є центр столиці. За його межами спостерігається погана «прохідність» Кільцевої дороги та проспекту Палладіна. Свої спостереження виклали фахівці «ЛУН Місто», які користувалися даними Über Movement та OpenStreettMap. Моніторинг показав: затори, коли швидкість авто була до 10 км/год, спостерігалися з 18:00 до 19:00 з вівторка по четвер, а в понеділок і п’ятницю картина змінювалася.

З’ясували місця, де водіям доводиться довше простоювати в «тягучках»:

— на вулиці Басейній (в бік Бессарабки);

— на бульварі Шевченка Т. (від Хрещатика до вулиці Володимирської);

— на вулиці Льва Толстого (між Тарасівської та Саксаганського);

— на вулиці Б. Хмельницького (у межах Хрещатика і Володимирської);

— на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Стрілецькій до Михайлівської площі);

— на вулицях, прилеглих до Лук’янівської площі.