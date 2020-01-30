Вибираємо кращі грилі, автомати для приготування кави та інше обладнання для вуличної торгівлі

Підприємці, які спеціалізуються на приготуванні і реалізації вуличної їжі, часто стикаються з проблемою пошуку якісного обладнання. Невеликі кафе або ресторани швидкого харчування, складно уявити без фритюрниць, обладнання для шаурми або шашлычниц. Традиційним попитом користується курка, приготована на грилі, млинці, пампушки і хот-доги. Закладу неподалік від кінотеатрів і паркових зон добре заробляють на апаратах для поп-корну.

Вибираючи обладнання для вуличної торгівлі, варто орієнтуватися на виробника, простоту в обслуговуванні, вартість і відгуки покупців. Це дозволить прийняти зважене рішення, інвестувавши гроші в надійні пристрої, які допоможуть залучити нових клієнтів.

Як обслуговувати клієнтів з високим стандартам

Власники закладів преміум-сегмента прагнуть створити особливу атмосферу, запрошуючи талановитих кухарів, щоб привабити гостей кулінарними шедеврами. Сфера послуг HoReCa активно розвивається. У міському середовищі і вздовж популярних магістралей з’являються закусочні, бістро і кафе, в яких відвідувачам запропонують швидко перекусити.

Незалежно від цінового сегменту, власники закладів громадського харчування ретельно підходять до купівлі обладнання для приготування їжі. Від нього залежить якість і смакові особливості пропонованих відвідувачам страв.

Щоб задовольнити попит на курок-гриль, використовують грилі різних видів:

роликові;

контактні;

вапо;

мангали.

Найпростіші пристрої легко встановлюються на столі, а в гриль-машинах Salamander з рухливою верхньою частиною можна приготувати безліч різних страв, популярних серед любителів фаст-фуду і вуличної їжі.

При нестачі коштів на придбання нового обладнання рекомендується придбати його в розстрочку або в лізинг. Це дозволить швидко окупити вартість пристрою, підвищивши рівень продажів в закладі.

Як заробляти на реалізації кави

Напій з кавових зерен став невід’ємною частиною міської культури, тому без апарату для кави неможливо уявити жоден заклад. Кавомашини випускає ряд відомих виробників побутової техніки. Ряд пристроїв дозволяє готувати американо, латте, капучіно та інші поширені напої.

Для закладів з великою клієнтурою рекомендується купувати обладнання, що дозволяє готувати кілька чашок кави одночасно. Це дозволяє зменшити час очікування і збільшити продажі в години пік.

Якісне обладнання для вуличної торгівлі і невеликих кафе стане запорукою розвитку бізнесу і розширення мережі клієнтури.