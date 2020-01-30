У Львові вандали зафарбували польські написи на фасаді найстарішої бібліотеки міста

Невідомі вчинили акт вандалізму в самому центрі Львова. У ніч на 30 січня зловмисники покрили фарбою 8 історичних написів польською мовою на фасаді дитячої бібліотеки “Під Високим Замком” на вул. Богдана Хмельницького.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

“Цієї ночі невідомі зафарбували фарбою історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці “Під Високим Замком” , яка зараз знаходиться на реконструкції. До пошуку винних залучені правоохоронні органи”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіла директор львівської Централізованої бібліотечної системи для дітей Валентина Галушко, фарбу на стінах бібліотеки виявили сьогодні вранці працюють на цьому обекте будівельники.

“Ці написи мають велику цінність, адже показують історію цього будинку. Ми їх тільки нещодавно відреставрували. Ця бібліотека – гордість міста, адже є однією з найстаріших споруд Львова. Ми дуже здивовані таким вчинком. Такий акт вандалізму повинен бути покараний”, – вважає директор бібліотеки.

За її словами, після інциденту на бібліотеці встановлять камери спостереження.