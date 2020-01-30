Снєгірьов про скандал з волонтерами в автобусі Луцьк-Київ: Монобольшінство буде захищати тільки російськомовних

Факт того, що нардеп від фракції «Слуга народу» у скандалі з висадкою волонтерів з автобуса Луцьк-Київ став на бік водія, який демонстрував продукт країни-агресора, може свідчити про небажання парламентської монобольшинства захищати інтереси україномовних громадян.

Про це в коментарі InfoResist розповів співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, сама трансляція російських передач в умовах війни ставить під сумнів моральність водія. Його вчинок, вважає громадський активіст, це демонстрація неповаги і до тих людей, які захищають Україну, і до конкретних волонтерам, які в той момент їхали в автобусі.

«Зробили зауваження, водій повинен був відреагувати. І це незалежно від того, російськомовний або не російськомовний продукт. Знову-таки, тут можна торкатися культури поведінки самого водія. У них не працює система, при якій споживач послуг завжди правий. Незалежно від ситуації – звертається він до касирки з проханням перейти на державну мову, або він звертається до водія з проханням виключити російський серіал», — сказав він.

Снєгирьов вважає, що подія – свідчення незахищеності інформаційного поля.

«Тут йдеться про різних світоглядах. Водій повинен був відреагувати адекватно, як мінімум, на прохання пасажира, який зробив зауваження», — додав він.

Поведінка нардепів від пропрезидентської партії він називає дурницею, відзначаючи небезпечність відповідних заяв.

«На тлі їх пропозицій щодо ЗМІ позиція «Слуги народу» свідчить про захист інтересів російського споживача, а не національних інтересів України. Тобто, робіть упор на те, що тут не стільки позиція волонтерів і водія, скільки позиція народного депутата щодо самого винуватця цієї конфліктної ситуації. Потрібно ширше дивитися», — зазначив він.

На його думку, йдеться про неспроможність представників вищого законодавчого рівня зрозуміти необхідність просування україномовного продукту і, відповідно, підтримки аудиторії цього сегмента.

«Тобто, йдеться і про захист україномовного простору, і про захист інформаційного простору. А спроби слуги народу сісти між нашими і вашими, сподобається всім – так не буде», — підкреслив Снєгірьов.

Він нагадав, що країна вже стала на шлях захисту свого мовного простору. Тому позиція держави має бути чітка і послідовна. В Україні, констатував експерт, одна державна мова. Відповідно, споживання продукту державною мовою повинно займати певний відсоток. Таким чином, позиція «слуги народу» повинна була б бути зовсім іншою.

«Йдеться не про побутовий конфлікт. Він виступав як представник політичної сили і як політик. А будь-які його заяви асоціюються з політичною позицією самої партії. А якщо врахувати, що ця партія являє собою монобольшінство, то це значить, що це продукт цього монобольшинства, який свідчить про те, що воно буде захищати не українського споживача, а русскогоязычного. А це створює дисбаланс на тлі різних світоглядів», — резюмував Дмитро Снєгирьов.