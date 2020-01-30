У «ДНР» зганьбилися зі своїми паспортами, допустивши смішну помилку

Жителям окупованій частині Донецької області масово роздали паспорта терористичної «ДНР» з помилкою в слові «республіка».

Про це в блозі на OBOZREVATEL повідомив донецький блогер Макс Барінов.

На оприлюднених фото можна помітити, що замість літери «І» в паспорті використовується англійська «N». У зв’язку з цим власникам таких «документів» відмовляють в оформленні російського паспорта. Блогер припустив, що така помилка могла бути допущена не випадково, так як Росія просто не хоче допустити масової міграції з терористичною «республіки».

У соціальних мережах допускають ще одну версію — нібито це новий спосіб захисту паспорта від підробок.

«Але захист фейкового «паспорта» фейкової «республіки» від підроблення – не просто абсурд, а абсурд в квадраті. Тим більше, що такі паспорти отримують в основному звичайні люди. Тобто, не «військові», не «поліцейські», не чиновники окупаційної влади і не члени їх сімей. Так що це заздалегідь продумане шулерство», – упевнений Барінов.