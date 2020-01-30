Два роки ходила в школу: на Запоріжжі дівчинка померла від туберкульозу

У місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області 8-річна дівчинка померла від туберкульозу із-за байдужості неблагополучних батьків.

До лікарів вони звернулися, коли дитина була вже в напівкоматозному стані. Через кілька днів хвора померла в реанімації, повідомляє ТСН.

У школярки діагностували важку форму туберкульозного менінгіту. Останній місяць життя дівчинка не відвідувала школу.

Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про туберкульозі вони дізналися з собственых джерел і зажадала роз’яснень від керівництва, а також повну дезінфекцію будівлі.

Сусіди померлої розповіли, що вона відчувала себе погано як мінімум з вересня 2019 року. Весь цей час дівчинка відвідувала навчальний заклад, за ініціативи освітян її іноді відправляли додому з-за поганого самопочуття. Але вже через кілька днів батьки приводили дитину на заняття.

«Її принесли непритомна на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легень», – прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам’янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.

Ірина Миронова

Скріншот з відео

Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника. За словами батька одного зі школярів, через халатність лікарів ще одна сім’я з чотирьох осіб потрапила з захворюванням в туберкульозний диспансер.

«ЗОШ №3 Кам’янка-Дніпровська, Запорізька область. Виявляється дитина хворіла на протязі 2х років і весь цей час ходив у школу. Після смерті в школі знайшли ще одну дитину із закритою формою туберкульозу в 6-му класі. Громада обіцяла зробити обробку класу озоном, але зараз вони більше намагаються цю справу прикрити, ніж вирішити», – повідомив Стас Фіолетовий.

Скріншот

Facebook/Батька SOS

Чому ніхто в школі не забив тривогу, в обласному управлінні охорони здоров’я пояснювати відмовилися. Висновки обіцяють оприлюднити після завершення роботи спеціальної комісії.