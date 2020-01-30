Ти л*кулі! Дитина впорався б краще: Що писав про Зеленском офіцер ЗСУ, який отримав догану

У Мережі показали, що писав про президента Володимира Зеленском майор ЗСУ, якому оголосили сувору догану. Скрін донесення, де наводиться відповідний пост, опублікував у Facebook блогер і ветеран АТО Олександр Погребиський.

«А ось вам і причина, з якої почалося службове розслідування. «Термінове Повідомлення». Тут ви можете ознайомитися з текстом публікації, за яку військовий отримав догану», — написав блогер.

Варто відзначити, що скандальний пост писав військовий в робочий час.

Наводимо текст повністю:

«Пане президент!

Ви стрімко рухаєтеся до того, що після вашої каденції половина українців, побачивши вас на вулиці, наплювавши на всі заходи пристойності, від душі щиро будуть тикати на вас пальцем і сміючись кричати:

«Аааа, ну ти лошара! Навіть моя дитина впорався б з управлінням країни краще!»

Думаю саме це, насправді вас чекає після вашого президентства. У мене немає до вас жодної емоції крім відрази й презирства: ви запропонували керувати країною в такий критичний для неї час і провалилися.

Я дійсно вважаю вас бездарним керівником. Ви нездара. Вже очевидно, що у вас не вийшло. І не могло вийти. Не могло, тому що не можна з нічого зробити щось.

Ви все ще граєте для нас всіх роль в якій ви все розумієте і знаєте, що ви тримаєте все під контролем і що у вас все обов’язково вийде, але ми вже не віримо. «За Станіславським» і по життєво — НЕ ВІРИМО! У нас є очі і мізки, щоб зрозуміти, що все це великий фарс або, за криворожски — понти. За маскою президента Зеленського — порожнеча.

Зеленський, йди у відставку, не опускай за собою слідом ще й країну. Зупинись! У тебе не вийшло. Ще не пізно, віддавши штурвал іншому, посміхнувшись сказати: «Ну не вийшло» і спокійно повернутися на сцену. ВОВА — ЙДИ! НАМ ВЖЕ З ТОБОЮ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО!»