Вбивство Шеремета: у мережу злили запис розмови ветерана АТО «Бучі» з СБУшником

У мережу злили розмову чоловіків, чиї голоси схожі на підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Владислава Грищенка «Бучі» і співробітника СБУ Андрія Омельченка.

Запис поширили в соціальних мережах.

На аудіо чути, як співрозмовники активно обговорювали хід розслідування загибелі Івана Вакуленко «Пістолета», якого викликали на допит щодо вбивства Шеремета. Нібито Омельченко розповідав чоловікові потойбіч телефонного дроту, як поводитися з правоохоронцями.

Наводимо повний текст розмови:

Омельченко: Ну, люди сумніваються, що Ваня сам застрелився у батьків вдома.

Грищенко: Слухай, слухай, вислухай мене. Ваня застрелився. Потім після цього хапають Інну, і нас починають крутити до справи Шеремета. Зрозумів?

Про: Ти з якимись матеріалами справи ознайомився чи адвокат?

Р: Так.

Про: А у них що вони знайшли, у них є матеріал?

Р: На Інну – ні.

Про: А на тебе?

М: Ні. На Ваню.

Про: Що на Ваню є?

М: Що Ваня орендував машину з трекером і телефон у нього був включений, і він туди їздив.

Про: А є якісь прив’язки взагалі, там, матеріал, який міг у тебе бути знайдено на одязі або де-то в місці, де ти міг його зберігати?

М: Ні.

Про: Кажуть, що там волосся Інни є, чухають мені…

М: Ось це – ось це і мені чешуть. І мені це чешуть.

Про: Коротше, взагалі ні на що не ведися, нічого не підписуй.

Р: Я зрозумів. Я був по справі вбивства, проходив, так? Коли робили…

Про: Звичайно, я пам’ятаю.

Р: Дивись, робили відео, аудіо, записували його всі переговори – я був на двійці. Вони як-то справу можуть по…ерить?

Про: Ну, ці матеріали справи здані в архів, якщо справа – ну, його можна підняти.

М: Справа в суді, справа в суді.

Про: Ну, все одно нікуди не пропало. Досі ще в суді, так?

Р: Все. Так. Там.

Про Всі ці матеріали можна зажадати, це все може робити адвокат.

Р: Все. Я тебе почув. Всі.

Про: Окрім всього, ти ж не просто втік з бригадою, ти ж, блін, – тебе, мабуть, командир відпускав, які були домовленості.

Р: Контррозвідка, контррозвідка.

Про: Ну, так там чиї підписи були, що такого-то такого-то там відпустити…

Р: Я не знаю.

Про: …або рапорт на виїзд, треба піднімати…

Р: А, це все було. Це все було. Це все було.

Про: Знаєш, кого треба знайти? Тих оперів, які з тобою працювали тоді з цього…

Р: Все зрозумів…

Про: Щоб вони дали свої показання, що так, ти був у них, вони тебе інструктували, на тебе одягали техніку, що ти співпрацював зі слідством. Ти з Інною кажеш, є можливість?

М: Ні. Її тримають на КПЗ.

Про: А, на ІТТ, так?

Р: Так.

Про: Ну, її ж переведуть на Лук’янівку?

М: Не знаю.

Про: А тебе?

Р: Тримають тут.

Про: Я тебе зрозумів. Там, коротше, всіх кого ні попадя обшманали, у всіх були обшуку, навіть до цього хлопця, що в Курахове я зустрічав, що в Полтавський воєнком… Заїжджали до нього додому з обшуком, уявляєш?

Р: так, так, Так.

Про: Ніхто там нічого не пресує, не піддавайся взагалі на цю ху…ню, я не я і хата не моя. А чому під заставу не випускають?

Р: Тому що вони поставили нам значків там, 115 5, 6, 12 пункт, там наставили ті виродки. Ні аудіо, ні відео, ні переговорів…

Про: А свідків?

Р: Нічого немає.

Про: Ні знаряддя злочину, ні місця зберігання, нічого немає?

Р: Ну, нічого немає, Андрій, у них.

А: Удав сказав, що Ваня типу застрелився з помпою, але звідки гільза, валялася? Якщо будеш в Києві – набери… Ну, я дізнаюся, може, через Удава, там, через кого-то. Якщо Інну переведуть на СІЗО, там я пошукаю телефони. Коротше, треба піднімати, я не знаю, цих самих активістів, блін, ветеранів, щоб вони там…

Р: Так вже, вже піднімаємо.

Про: Так бешкетувати, щоб журналісти, блін, цю фігню не знімали постійно з контролю…

Р: Так.

Про: Щоб вона була у всіх на вухах. Якщо на зв’язку.