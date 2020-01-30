Кличко просить приєднати Коцюбинське до Києва

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до міністра розвитку громад та голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку з проханням приєднати селище Коцюбинське до Києва.

Це надасть жителям пільги на транспорт, спростить проїзд до метро і виклик “швидкої” і збільшить чисельність селища до 30 тисяч чоловік.

Звернення київського градоначальника до голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрію Клочко від 30 січня оприлюднив сайт “Громада Приірпіння”.

У листах Кличко пише про необхідність приєднання Коцюбинського до Києва на тій підставі, що жителі села ще під час громадських слухань в 2018 році підтримали приєднання до столиці. “Це важливе рішення, яке підтримав і громада селища, і Київська міська рада, але, на жаль, воно досі не погоджено Верховною Радою України”.

За словами мера Києва, інфраструктура селища тісно пов’язана з інфраструктурою столиці, зокрема системи опалення та водопостачання. З-за того, що Коцюбинське залишається в Київській області, жителі селища не можуть домогтися подовження гілок комунального транспорту і маршрутки їздять менше 10 км до метро за 7 грн (з-за того, що діє міжміський тариф). Приєднання мешканців Коцюбинського може надати і інші привілеї: пільгову картку киянина і зростання населення селища до 30 тисяч чоловік. “Тому школа, ліцей і два садки не забезпечують населення анклаву, яке росте через забудови промзони. До того ж швидка допомога везе коцюбинчан через Київ Ірпінь або Бучу”, – йдеться у зверненні Кличка.