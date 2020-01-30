Тука про скандал з російським серіалом в автобусі: вата має різні кольори

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою прокоментував скандал з водієм автобуса, який відмовив дівчатам-волонтерам вимкнути російський серіал.

За словами Туки, нардеп від фракції «Слуга народу Євген Брагар, який заступився за водія, — яскравий представник вати.

«Буквально півгодини тому мені надіслали текст, який потрапив прямо в 10-ку. А суть його така: будь-який організм створюють з скелета і м’яких тканин. Скелет формує фігуру організму, якщо брати суспільство, то цей скелет формує структуру суспільства. Ось ті дівчатка, які їхали в автобусі, це, з моєї точки зору, наш скелет, кістяк української нації. А ось те, що сиділо поруч з ними, – воно і є ці м’які тканини. Те, що у складі «Слуги народу» знаходиться велика кількість ват, це ні для кого не секрет. І цей захисник водія – яскравий представник цієї вати. А вата має різні кольори – білі, зелені, жовті, не має значення, вона бесформленна», — зазначив Лою.