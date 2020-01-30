Путін поставив завдання закінчити поглинання України при Зеленском — Піонтковський

Незважаючи на скептичне ставлення глави Білого дому Дональда Трампа до Україні, весь американський військово-політичний істеблішмент підтримує Київ. Однак рівень міжнародної підтримки залежить від політики Володимира Зеленського. Спроби інтегруватися з ОРДЛО можуть привести до захоплення терористами і російськими військами Донецької і Луганської областей і подальшого наступу на Україну. Про це в інтерв’ю розповів російський політолог і публіцист АНДРІЙ ПІОНТКОВСЬКИЙ.

— Нещодавно українські соцмережі розбурхала фраза американського держсекретаря Майка Помпео, яку, трохи окультурити, можна перевести так: «Так кому в Америці нафіг потрібна та Україна?». При чому сказав він це перед візитом до Києва. В американському керівництві дійсно так вважають? Це показник того, що нас не будуть підтримувати?

— Формула, яку висловив Майк Помпео, повністю відображає ставлення до Україні пана Дональда Трампа. По-моєму, щодо цього жодних ілюзій в Україні не було ні в кого. Пам’ятайте заключну формулу для Зеленського? «Ідіть і домовлятися з Путіним». З іншого боку, зараз йдуть слухання з імпічменту. Минулого тижня три дні виступали представники демократів — і це був гімн Україні, демонстрація підтримки Сполученими Штатами України та викриття Трампа, який наважився заморозити допомогу. «Україна – наш союзник, бореться з нашим екзистенціальним супротивником – Росією, а злочин Трампа в тому, що він відмовляє цього союзнику підтримки і йде на змову з Кремлем», — лунали заяви.

Весь військово-політичний істеблішмент США повністю підтримує Україну. Тому при президентові Трампа з його специфічним ставленням до Путіна і наплювацьким до Україні у реальному плані вдалося досягти того, чого не було за попередньої адміністрації. В першу чергу, надання військової допомоги.

Як ні парадоксально, але той же Помпео разом з іншими членами Міністерства оборони США солідарний з більшістю військово-політичного істеблішменту. Він теж виступав проти заморожування допомоги Україні, намагався відрадити Трампа.

Возмутившая багатьох фраза була сказана не під час інтерв’ю, а в приватній розмові з кореспонденткою. Вона дістала Помпео і по Ірану, і з багатьох інших питань. Все відбувалося в Держдепі. І Помпео попросив свого помічника, щоб він приніс карту, і журналістка показала, де знаходиться Україна. Але він це зробив, щоб довести — Трампу і більшості американців на Україну наплювати, американці взагалі не цікавляться зовнішньою політикою. Помпео був упевнений, що вона неправильно покаже. Але журналістка знала і приблизно показала, де Україна.

На заяву Помпео я не звертав би уваги. Розклад в США залишається колишнім. Народ абсолютно байдужий до зовнішньої політики. Трамп намагається догодити Путіну. Але більшість військово-політичного істеблішменту протистоїть Росії. В Конгресі все резолюції щодо санкцій проти Росії і підтримки України приймаються більшістю голосів. За них в тому числі голосують і республіканці, і члени американського уряду.

— Чому тоді ми бачимо зниження напруженості щодо Заходу з Кремлем, прагнення до нормалізації відносин»?

— Підтримка України падає з іншої причини: в Європі подивіться на Макрона, на Меркель, яка ледь не гола вибігала на мороз зустрічати Путіна, коли він приїхав на машині, а на прес-конференції в Москві поддакивала і виляла хвостиком. Це ж явне зміна картини.

Меркель зустрічає Путіна

Це результат того, що змінилося поведінка вищого керівництва України. Я завжди говорив, що Захід ніколи не буде більш проукраїнським, ніж українське керівництво. Якщо українське керівництво каже, що вони – «партія миру», то значить попередні 5 років в Україні правила «партія війни», яка винна в цій війні. Що ж ви хочете після цього від Франції та Німеччини?

Військово-політичний істеблішмент США серйозно ставиться до слів Путіна. Його пропаганда на російському телебачення весь час повторює – адже ми не з Україною якийсь воюємо. Ми воюємо на території України з нашим принциповим ворогом – Сполученими Штатами Америки. Вашингтон розуміє, що падіння України та підпорядкування волі Кремля буде кроком до подальшого просування путінської агресії вже до країн НАТО. І США, враховуючи їх зобов’язання щодо НАТО, вже доведеться втручатися.

Тому за підтримку з боку Вашингтона ви можете не турбуватися. Ставлення до Україні в цілому чудово висловив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в опублікованій на вихідних статті New York Times: «Україна – це лінія фронту, яка захищає інтереси Заходу в цілому. Якщо агресія Путіна досягне успіху там, він не зупиниться».

— Барака Обаму як запитали, чому він не надає допомоги Україні в достатній мірі. Зміст відповіді був у тому, що він не бачить, яку може отримати віддачу, що буде натомість, тобто не бачить перспектив співпраці з Україною.

— В 2014-2016 роках спротив України було більш яскраво вираженим, тому і позиції були сильнішими. Тому Обама був змушений хоча б на словах підтримувати Україну. Правда, свою позицію він висловив вже перед самим відходом. Він сказав, мовляв, що поробиш, — росіяни хочуть зґвалтувати Україну більше, ніж ми хочемо її захистити. І нічого з цим поробити не можна.

Це настрій завжди були присутні на Заході, в Європі. І той рівень підтримки досягався великими зусиллями української дипломатії. Та ж Меркель була лідером європейської підтримки Україні, незважаючи на величезний опір німецького бізнесу, який хотів угод з Путіним, і партнерів по коаліції з Християнсько-Демократичної Партії – того ж Франц-Вальтера Штайнмаєра з його знаменитої» формулою. Але зараз їй набагато важче чинити опір тому ж відношенні, яким керувався Обама в 2016 році.

Тому ще раз повторю, що основна проблема мобілізації міжнародної підтримки – відсутність твердої позиції українського керівництва. Наприклад, в Мінську підписують «формулу Штайнмайера». За останні півроку – в тій же Нормандської четвірці — Україна поставила себе в положення недбайливого школяра, якому постійно дають якісь домашні завдання, дістають весь час за їх невиконання і ставлять у кут. Раніше такого ніколи не було.

Андрій Піонтковський: «Основна проблема мобілізації міжнародної підтримки – відсутність твердої позиції українського керівництва»Фото: Getty images

Андрій Єрмак підписав 12 липня з Дмитром Сурковим протокол, Зеленський підписав ці ж угоди з Путіним в Парижі. Зеленський гідно виступив на прес-конференції, але папірець-то залишилася. Там прописані обов’язки вносити в конституцію положення «формули Штайнмайера», дати окупантові провести вибори на окупованій території, йти на самогубне для України так зване возз’єднання з ОРДЛО, яке в Москві відверто називають «приєднанням України до ОРДЛО». Це те, що Україна не виконує і тому змушена регулярно виправдовуватися. Тепер призначена наступна «стрілка» у квітні в Берліні, і Зеленського «поставили на лічильник». Тиск буде дуже серйозним – не тільки з боку Путіна, але і Макрона з Меркель.

У цій обстановці неминуче буде падати рівень міжнародної підтримки. В Європі зараз він катастрофічно впав. З Зеленським будуть до квітня вести жорсткі розмови, а потім може бути все, що завгодно. Аж до встановлення влади нинішніх ОРДЛО в адміністративних межах Донецької і Луганської областей України, як вони прописали у себе в так званій конституції. Меркель і Макрон будуть кивати, мовляв, ну так, адже Україна не виконала Мінські угоди. А Путін скаже – доведеним до відчаю трактористам і шахтарям «Лугандонии» довелося відстояти свої права.

— Чи є якась перспектива поліпшення позицій на міжнародній арені?

— Перспектива буде залежати від результатів президентських виборів в США, які відбудуться 2 листопада. Я вважаю, виходячи з опитувань і прогнозів, що переможуть демократи, і демократичний Конгрес з демократичним президентом зробить не меншу користь Україні, якщо Зеленський до того часу не укладе якісь угоди з Росією, не возз’єднається з ОРДЛО, і не відмовиться від будь-якої допомоги Заходу. Ще раз повторюю: проблема не в американців, проблема в самих українцях.

— Давайте повернемося до процедури імпічменту. Як вважаєте, Трампа позбавлять повноважень?

— Ні. Для цього повинні 67 сенаторів проголосувати за усунення від влади. Зараз у Сенаті 47 демократів. Значить потрібно ще 20 республіканців, а це неможливо. Вони за партійними міркувань цього не зроблять. Тому процес у Сенаті – це не про те, усунуть чи Трампа від влади. Це найважливіший елемент передвиборчої боротьби. За цим дивляться мільйони виборців. І від того, чиї аргументи здадуться переконливіше, визначиться їх позиція на виборах у листопаді. Думаю, що 80% виборців уже визначилися, за кого будуть голосувати. Зараз йде боротьба за невизначених.

Я дивлюся за цим уважно. Мені здається, що демократи блискуче виклали свою позицію. Вони дуже переконливо з юридичної точки зору довели, що Трамп заморозив військову допомогу Україні, домагаючись особистого послуги від президента Володимира Зеленського, а саме компромату на Хантера Байдена. Великий політичної та психологічної перемогою для них, якщо їм вдасться на свій бік перетягнути хоча б чотирьох республіканців. Тоді буде 51 за імпічмент – це більшість у сенаті. Це не виконує вимогу 2/3, необхідних для прийняття рішення. Але з психологічної точки зору дуже важливо, що обидві палати парламенту висловилися за імпічмент.

Дональд ТрампФото: Getty images

— На цьому тижні свою позицію висловлювали республіканці. На скільки вони були успішними?

— Основна теза республіканців був такий: припустимо, що демократи мають рацію, але вчинок Трампа не настільки серйозний, щоб за нього можна було усунути президента від посади. По-моєму, така позиція була помилковою. Вони побічно, але практично погоджувалися з аргументами звинувачення. Швидше за все, вони, подивившись все це дійство, будуть голосувати за демократів. Якщо тільки вони не зроблять дурниці і не висунуть на посаду президента лівого соціаліста Берні Сандерс. У нього Трамп дійсно виграє, залякавши всю Америку словами «ви що, хочете, щоб у нас комунізм побудували?».

— Чи мають учасники процесу ще один шанс вплинути на думку виборців?

— Зараз Сенат повинен вирішити, чи буде він викликати свідків. Для цього рішення потрібен 51 голос. Демократам потрібен всього один свідок – Джон Болтон, колишній секретар Ради безпеки. Він буде підтверджувати саме те, що потрібно демократам.

Але для повноти картини скажу, що республіканці спробують викликати того самого Хантера Байдена. З точки зору закону нічого син Байдена не порушував — це звичайна практика для родичів державних компаній. Герхард Шредер працює головою ради директорів «Газпрому» і отримує 2 млн євро в рік – тільки за те, що підписав угоду про першої черги «Північного потоку». Бо Байдена за це в тюрму не посадять, але на думці виборців це може відбитися. Мовляв, хлопець отримує великі гроші тільки за те, що він син американського чиновника.

— Україна гідно «відіграла» цю ситуацію?

— Слава богу! Але був момент, коли Андрій Єрмак, якого я вважаю навіть не зрадником, а агентом Кремля, мало не підставив Зеленського. Це саме з Єрмаком працював Джуліані. І вони домовилися з Зеленським про інтерв’ю для CNN 15 вересня минулого року. Був заготовлений текст заяви Зеленського, що він буде розслідувати корупцію. Але Україні пощастило. 11 вересня було опубліковано доповідь донощика ЦРУ. Трамп злякався і 12 вересня розморозив допомогу. Інакше б Зеленський вляпався б у цей конфлікт на боці Трампа, хоча той – єдиний чоловік у військово-політичному істеблішменті США, який належить Україні, м’яко кажучи, несерйозно. Тому Україна дивом проскочила.

— Давайте поговоримо про Росію. Путін постійно говорить про бажання зустрітися з лідерами ядерних держав – постійних членів Радбезу ООН і поговорити про мир у всьому світі. Буде це переділ світу?

— Цього переділу не буде, бо не буде ніколи. Тому що ми живемо не в 1945 році, а в 2020. Ви правильно розкрили план Путіна. Вони марять Ялтинської конференцією все, хочуть повторити, провести нову «Ялту». Така зустріч вирішила б багато проблем Путіна. Це вже не повернення в «Велику сімку», а більш статусно – «Велика п’ятірка ядерних держав». Вже Макрон «проквакал», що він погоджується на зустріч. Але на Макрона смішно і шкода дивитися останнім часом. Він починав з дуже різкої критики Путіна. А я нагадаю, що в 2016 році під час спільної прес-конференції в Парижі він Путіна просто розмазав по стінці.

Андрій Піонтковський: «На Макрона смішно і шкода дивитися останнім часом»Фото: Getty images

Путін робить хитре пропозицію. Китай приєднається, Макрон поїхав би. Але Трампа на таку «п’ятірку» ніхто в Америці не відпустить. Категорично проти цього буде весь Конгрес, військово-політичний істеблішмент. Тому плани Путіна щодо нового розподілу світу не будуть реалізовані.

https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2020-01-30/putin-postavil-kozaka-chtobyi-on-zakonchil-prisoedinenie-ukrainyi-andrey-piontkovskiy/30645