Под чью дудку пляшет “эксперт” Рахим Ошакбаев?

Почему эксперты в абсолютном своем большинстве работают на заказ и следует ли им быть осторожнее в своих дифирамбах клиентам. Логика рассуждения не пользуется спросом на рынке экспертов. Об это следует помнить начинающим: эффект гораздо важнее содержания. Один из известных членов экспертного сообщества дал целое представления в краткой, но прочувствованной речи о любви к государственному аппарату. Рассмотрим и прокомментируем свежее заявление Рахима Ошакбаева.

Это тот самый Рахим Ошакбаев, угодивший в наиболее громкий гей-скандал 2019-ого года и ставший героем расследований антикоррупционных сообществ. Но если отбросить всю шелуху приключений и личных предпочтений господина Ошакбаева, «внутри» эксперта остается достаточно много вкусной подноготной.

Отдельные руководители ведомств, выглядят почти белыми воронами на фоне других чиновников с учетом той титанической работы, которую проводят в своих ведомствах.

Сравнение с белой вороной показывает, что общий фон чиновников представляет обратную картину, а те, кто собственно работает — исключение из общего правила. Вот что говорит Рахим Ошакбаев в этом утверждении.

«Я бы не стал рисовать обобщающую картину того, что все чиновники плохие или коррумпированные. Эффективность любой организации определяется теми, кто ее возглавляет.» — продолжает Ошакбаев в интервью Капитал.кз

Это утверждение прямо противоположно предыдущему, так как раз в пассаже о белых воронах, он как раз «нарисовал обобщающую картину». И еще раз повторил, что в этом правиле есть исключения — а это, в свою очередь, и говорит о существовании правила как такового.





Вот, два параграфа которые полностью противоречат один другому. Но делает ли это Рахима Ошакбаева плохим экспертом или вовсе не экспертом? Отнюдь нет, так как важны детали. Ради чего и кого была произнесена эта речь? Кто — луч света в темном царстве? Мы ждем имена героев, ради которых и была затеяна речь:

У нас есть примеры трансформационных и «живых» лидеров – таких как Жакип Асанов, который в свое время преобразил Генеральную прокуратуру. Привлек новые таланты в свою команду, таких, как, скажем Багдат Мусин.

Как-то даже чересчур грубы вышли ласки толерантного Рахима Ошакбаева, учитывая неоднозначные слухи о его предпочтениях. Зато в принципе видно, какой клан является текущим работодателем уважаемого эксперта. Следует поздравить Нурлана Нигматулина и Динмухамета Идрисова с вложением в экспертное сообщество. И пусть ласки Рахима выглядят грубыми, подход несколько прямолинейным, а тонкости соития в стиле поручика Ржевского, но акт самоотдачи состоялся.