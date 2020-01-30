Недопуск до Грузії російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями – міністр

Відмова в допуску на свою територію члена будь делегації Ради Європи закінчиться для Грузії санкціями.

Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Грузія Online».

Цулукіані прокоментувала виступ президента Саломе Зурабішвілі, яка 29 січня під час візиту до Парламентської асамблеї Ради Європи заявила, що Грузія зробить виняток для російських депутатів, які порушили закон про окупацію, і вони зможуть приїхати в Тбілісі у складі Парламентської асамблеї Ради Європи в травні цього року.

За словами Цулукіані, рішення про те, чи відбудеться цієї весни засідання Комітету міністрів Ради Європи в Тбілісі, поки не прийнято.

Однак, за словами Цулукіані, враховуючи статус Ради Європи і угода про імунітет Ради Європи, відмова в допуску члена будь делегації закінчиться санкціями щодо Грузії, чого хоче опозиція.