Рябошапка про прослуховування Гончарука: “Поки результатів розслідування немає”

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє про відсутність результатів у розслідуванні прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання «Як Ви розцінюєте факт несанкціонованого прослуховування в кабінеті прем’єра, чи несе це загрози як явище?», генпрокурор, зокрема, сказав:

«Зараз ситуація майже неконтрольована: у багатьох приватних структур є можливість прослуховувати кого завгодно, працюють такі собі міні-спецслужби. Кожен, у кого є достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожен олігарх має свою міні-спецслужбу».

За словами Р. Рябошапки, він на нараді у президента запропонував врегулювати це питання на нормативному рівні, щоб мінімізувати подібного роду погрози: щонайменше, заборонити доступ до ринку спеціальних пристроїв, а також притягнути до відповідальності причетних і вилучити всі пристрої для зняття інформації.

На питання, чи причетні до незаконних прослушкам правоохоронні органи, генпрокурор відповів так:

«Практика показує, що ті, хто працюють в таких приватних структурах, які раніше працювали в спецслужбах і в правоохоронних органах, вони прекрасно розуміють, як вести зовнішнє спостереження, знімати інформацію. Такі навички, які вони використовують у приватному секторі і далеко не завжди це на користь і в рамках закону».

Що стосується випадку з Гончаруком, Руслан Рябошапка сказав, що «поки результатів розслідування немає, президент дав два тижні для того, щоб встановити, як це відбувалося. Очевидно, що це кримінальний злочин. Служба безпеки України разом з нами повинна довести цю справу до кінця, це одна з показових справ, на всі питання в ньому суспільство повинно отримати відповідь».

Як відомо, 17 січня президент Володимир Зеленський зажадав розслідувати в двотижневий термін прослуховування в А. Гончарука. Таким чином відведений термін закінчується завтра, 31 січня.